Законы о банках и профилактике правонарушений: Минюст – об итогах 2025 года

Итоги года
В рамках реализации поручений Президента по укреплению общественной безопасности и регулированию финансового сектора Парламентом принят ряд ключевых законопроектов. Об итогах законопроектной работы на заседании Правительства сообщил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, передает Kazpravda.kz

По его словам, план на 2025 год полностью исполнен. Особое внимание уделено социально значимым инициативам. В частности, Парламентом приняты и направлены на подпись Президенту 5 законов. В их числе акты о профилактике правонарушений, а также о банках и банковской деятельности.

Кроме того, Главой государства уже подписаны 3 закона, включая поправки по вопросам обязательного медицинского страхования и республиканский бюджет на трехлетний период. На рассмотрении Мажилиса находятся 14 законопроектов.

«Это значимые для общества законы, разработанные по прямому поручению Главы государства. С учетом всех внесенных проектов План на 2025 год признан исполненным», — отметил Ерлан Сарсембаев.

Страхование жилья от бедствий и регулирование онлайн-платформ: планы на 2026 год

Проект плана законопроектных работ на 2026 год сформирован с учетом задач по цифровой трансформации и социальной защите граждан

В рамках реализации Послания и поручений Главы государства разработан План законопроектных работ на 2026 год. О предстоящих законодательных инициативах, направленных на защиту имущества граждан и развитие новых технологий, на заседании Правительства доложил министр юстиции.

Проект Плана предусматривает разработку 12 законопроектов, ключевые из которых решают конкретные социальные и экономические задачи. В сфере социальной защиты разрабатывается закон об обязательном страховании жилища от стихийных бедствий, а также поправки в трудовое законодательство и систему соцобеспечения.

В рамках исполнения поручений Президента готовятся поправки по вопросам госимущества и законодательство по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа. В промышленном блоке планируется внесение проекта закона о нефтегазохимической промышленности.

«В Парламент планируется внести 5 законопроектов в первом полугодии и 7 – во втором. Приоритет отдан качественной проработке поручений Президента, касающихся как социальной сферы, так и цифрового развития», — подчеркнул министр.

ИИ-агент и защита от бюрократии: как Правительство меняет процесс написания законов

Минюст пересмотрел подходы к нормотворчеству. Теперь акцент сделан на качестве планирования и реальной эффективности правового регулирования, чтобы исключить лишние процедуры.

«Министерством разработаны подходы к формированию современной, устойчивой и адаптивной модели законодательства, исключающей избыточную бюрократизацию. Они включают ясные критерии разграничения уровней правового регулирования с признанием приоритета оперативности и управленческой самостоятельности», — сообщил Ерлан Сарсембаев.

Какие новшества внедряются в нормотворческий процесс:

- внедрили «пакетный принцип» – теперь подзаконные акты разрабатывают одновременно с законами, чтобы нормы начинали работать сразу,

- исключают излишнюю регламентацию – в рамках дебюрократизации уже принято 25 законов, пересмотрены уровни регулирования,

- перешли на отраслевой мониторинг – теперь анализируют не один документ, а состояние и стабильность всей отрасли законодательства целиком,

- усилили научное сопровождение – Институт законодательства теперь отвечает за все виды экспертиз и анализ эффективности законов,

- внедряют искусственный интеллект – специальный ИИ-агент будет сопровождать весь цикл от идеи до мониторинга.

