В рамках реализации поручений Президента по укреплению общественной безопасности и регулированию финансового сектора Парламентом принят ряд ключевых законопроектов. Об итогах законопроектной работы на заседании Правительства сообщил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

По его словам, план на 2025 год полностью исполнен. Особое внимание уделено социально значимым инициативам. В частности, Парламентом приняты и направлены на подпись Президенту 5 законов. В их числе акты о профилактике правонарушений, а также о банках и банковской деятельности.

Кроме того, Главой государства уже подписаны 3 закона, включая поправки по вопросам обязательного медицинского страхования и республиканский бюджет на трехлетний период. На рассмотрении Мажилиса находятся 14 законопроектов.

«Это значимые для общества законы, разработанные по прямому поручению Главы государства. С учетом всех внесенных проектов План на 2025 год признан исполненным», — отметил Ерлан Сарсембаев.

Страхование жилья от бедствий и регулирование онлайн-платформ: планы на 2026 год

Проект плана законопроектных работ на 2026 год сформирован с учетом задач по цифровой трансформации и социальной защите граждан

В рамках реализации Послания и поручений Главы государства разработан План законопроектных работ на 2026 год. О предстоящих законодательных инициативах, направленных на защиту имущества граждан и развитие новых технологий, на заседании Правительства доложил министр юстиции.

Проект Плана предусматривает разработку 12 законопроектов, ключевые из которых решают конкретные социальные и экономические задачи. В сфере социальной защиты разрабатывается закон об обязательном страховании жилища от стихийных бедствий, а также поправки в трудовое законодательство и систему соцобеспечения.

В рамках исполнения поручений Президента готовятся поправки по вопросам госимущества и законодательство по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа. В промышленном блоке планируется внесение проекта закона о нефтегазохимической промышленности.

«В Парламент планируется внести 5 законопроектов в первом полугодии и 7 – во втором. Приоритет отдан качественной проработке поручений Президента, касающихся как социальной сферы, так и цифрового развития», — подчеркнул министр.

ИИ-агент и защита от бюрократии: как Правительство меняет процесс написания законов

Минюст пересмотрел подходы к нормотворчеству. Теперь акцент сделан на качестве планирования и реальной эффективности правового регулирования, чтобы исключить лишние процедуры.

«Министерством разработаны подходы к формированию современной, устойчивой и адаптивной модели законодательства, исключающей избыточную бюрократизацию. Они включают ясные критерии разграничения уровней правового регулирования с признанием приоритета оперативности и управленческой самостоятельности», — сообщил Ерлан Сарсембаев.

Какие новшества внедряются в нормотворческий процесс:

- внедрили «пакетный принцип» – теперь подзаконные акты разрабатывают одновременно с законами, чтобы нормы начинали работать сразу,

- исключают излишнюю регламентацию – в рамках дебюрократизации уже принято 25 законов, пересмотрены уровни регулирования,

- перешли на отраслевой мониторинг – теперь анализируют не один документ, а состояние и стабильность всей отрасли законодательства целиком,

- усилили научное сопровождение – Институт законодательства теперь отвечает за все виды экспертиз и анализ эффективности законов,

- внедряют искусственный интеллект – специальный ИИ-агент будет сопровождать весь цикл от идеи до мониторинга.