Закопали в песок миллиарды

В то время как на заседании Правительства Премьер-министр устраивает разнос по вопросам обеспечения населения чистой питьевой водой, в Урджарском райо­не области Абай чиновники рапортуют о новых водопроводных сетях, построенных за миллиарды. Вот только воды как не было, так и нет. В дело пришлось вмешаться общественникам вмес­те с антикоррупционной службой.

Первым объектом критики стали якобы реконструированные водопроводные сети в селе Маканчи. Руководитель филиа­ла республиканского общественного объединения «Әділдік жолы» Адиль Пшенов задался вопросом: куда «утек­ли» почти 2,6 млрд тенге, если водопровод как следует не функ­ционирует?..

Свою работу подрядная организация ТОО «Астанаводсервис» сдала еще в ноябре 2020 года. Но вода есть в домах лишь у жителей 11 улиц, хотя по договору должны быть обеспечены 80.

– На двух улицах нет колодцев, на более чем 15 отсутствуют подключение труб абонентов, водонепроницаемая отмостка, на многих колодцах люки сломаны. Сами они герметично не закрыты, практически во всех полно воды, тогда как соглас­но СНиПам они должны быть сухими при любой погоде. Нет мягких соединений между трубами. В мес­тах с высоким уровнем грунтовых вод должен быть водоотлив – он отсутствует. Дороги после строительства не приведены в надлежащее состояние, – говорит Адиль Пшенов.

И это далеко не все нарушения, которые выявили общественники и антикоррупционная служба.

Сама водозаборная станция разместилась в полутора километрах от села Маканчи. Место, кстати, выбрано не самое удачное, так как по соседству стоят бывшие очистные сооружения, а на расстоянии 500–800 м располагается действующий отстойник, куда сливаются отходы жизнедея­тельности пограничного отряда и районной больницы.

– Вполне возможно, что сточные воды смешиваются с подземными и могут через водозабор попасть людям в дома, – возмутился общественник. – Работы не выполнены на 70%, при этом, считаю, надо провести проверку в отношении лиц из экологической службы и санэпидемнадзора, которые дали добро на строительство станции около действующего отстойника канализационных сливов. Что характерно, стратегически важный объект в селе никем не охраняется.

Еще миллиард триста миллио­нов потратили на реконструкцию водопроводных сетей в селах Ельтай и Жоғарғы Егінсу. И здесь тоже есть вопросы.

На въезде в село Ельтай, в котором проживают чуть более тысячи человек, расположена скважина, откуда люди набирают воду для питья, скота и полива огородов. Они и рады бы подключиться к водопроводу, но после реконст­рукции его не смогли запустить в строй, так как средства для пусконаладочных работ оказались не предусмотрены.

На водозаборной станции нет электричества, соответственно, не работают насосы. Подрядная организация ТОО «Көлсай Строй» завершила работу еще летом 2020 года. И работу приняли...

Жители Жоғарғы Егінсу уже много лет пользуются водой из огородных скважин. Люди говорят, что вода очень чистая и вкусная, и о централизованном водопроводе в своем селе они никогда не грезили. Вода в дома по­дается при помощи насосов. Тем не менее подрядная организация ТОО «QazConstructions» выиграла тендер на сумму 644 млн тенге и к весне 2021 года проложила в селе новенький водопровод. Но он к сети... не подключен.

– Здесь также имеются нарушения. Колодцы засорены илом и песком, в операторной внутренняя труба диаметром 219 миллиметров треснула – скорее всего, разморозилась в зимнее время. Место крепления данной трубы к фильтрам повреж­дено, – рассказывает Адиль Пшенов.

Общественник задается воп­росом: как во всех этих случаях заказчик, коим является отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского райо­на, и технадзор приняли работу. Причем нарушения выявили еще осенью прошлого года и указали на это подрядчикам, но воз, как говорится, и ныне там.

Сумма ущерба, нанесенного государству, пока подсчитывается в Антикоре. А вопрос, когда в этих селах появится нормальное водоснабжение, повис в воздухе.

Тем временем чиновники бодро рапортуют о том, что в области Абай в этом году реализуют еще 33 проекта по строительству сетей водоснабжения, и рассказывают о том, что цент­рализованным водоснабжением обеспечено 91,9% жителей региона. Надеемся, остальные проекты все-таки рассчитаны на людей, а не на красивые цифры в отчетах.