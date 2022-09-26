Закрытие пункта пропуска для россиян на границе в СКО опроверг Мажилис

Через мессенджеры распространяется сообщение, что казахстанская граница в одном из пунктов пропуска в Северо-Казахстанской области для россиян закрыта, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В рассылке указано, что о закрытии границы для россиян в СКО якобы сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Жанарбек Ашимжанов.

"Мы не подтверждаем эту информацию", – прокомментировали в пресс-службе Мажилиса.

Напомним, Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране с 21 сентября 2022 года.