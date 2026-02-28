Закрытие неба над Ираном: Air Astana предупредила об отмене ряда рейсов на Ближний Восток

Гражданская авиация
3
Дана Аменова
специальный корреспондент

В авиакомпании обратились к пассажирам в связи со сложившейся ситуацией в регионе

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как уточняется, 28 февраля в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и нестабильной ситуацией в регионе произошли следующие изменения.

Рейсы KC263 Алматы - Медина, KC897 Алматы - Дубай, KC653 Алматы-Доха, KC205 и КС207 Астана-Дубай возвращаются в аэропорты вылета.

KC899 Алматы-Дубай направлен в Дели. Рейс FlyArystan FS7617 Актау-Дубай ушел на запасной аэродром. Остальные рейсы на Ближний Восток от 28 февраля отменены.

«Группа компаний Air Astana внимательно отслеживает ситуацию и решает вопросы вывоза пассажиров. Просим пассажиров проверять статус рейсов, так как ожидаются изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты  назначения. Разрешено бесплатное перебронирование и возврат билетов в Джидду, Медину и Дубай по месту приобретения до 6 марта включительно»,  говорится в публикации.

Напомним, авиакомпания Air Astana прокомментировала многочасовую задержку рейса из Алматы в Астану, произошедшую вечером 12 февраля 2026 года. 

#Иран #аэропорт #отмена #авиарейсы #Air Astana #Ближний Восток

