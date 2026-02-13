Авиакомпания Air Astana прокомментировала длительное ожидание вылета пассажиров, направлявшихся из Алматы в столицу вечером 12 февраля, сообщает Kazpravda.kz

Вылет, изначально запланированный на 17:50, фактически состоялся лишь в 02:12 ночи следующего дня.

«После посадки на рейс KC 991 Алматы – Астана от 12 февраля самолет планировался к вылету по расписанию в 17:50. Однако из-за сильного снегопада вылет задерживался. В ожидании улучшения погоды экипаж каждые полчаса информировал пассажиров о ситуации, а в 19:00 на борту были предоставлены питание и напитки. В 20:47, после улучшения метеоусловий, была проведена противообледенительная обработка, однако при выруливании на полосу командир сообщил о технической неполадке, из-за чего борт вернулся на стоянку», – говорится в публикации.

Там же добавили, что на время ожидания пассажирам было предоставлено питание и напитки в соответствии с требованиями законодательства.