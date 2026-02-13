Задержка на восемь часов: самолет не смог вовремя вылететь из Алматы в столицу

Гражданская авиация
80
Дана Аменова
специальный корреспондент

Рейс Алматы – Астана был задержан по техническим причинам

Авиакомпания Air Astana прокомментировала длительное ожидание вылета пассажиров, направлявшихся из Алматы в столицу вечером 12 февраля, сообщает Kazpravda.kz 

Вылет, изначально запланированный на 17:50, фактически состоялся лишь в 02:12 ночи следующего дня.

«После посадки на рейс KC 991 Алматы – Астана от 12 февраля самолет планировался к вылету по расписанию в 17:50. Однако из-за сильного снегопада вылет задерживался. В ожидании улучшения погоды экипаж каждые полчаса информировал пассажиров о ситуации, а в 19:00 на борту были предоставлены питание и напитки. В 20:47, после улучшения метеоусловий, была проведена противообледенительная обработка, однако при выруливании на полосу командир сообщил о технической неполадке, из-за чего борт вернулся на стоянку», – говорится в публикации. 

Там же добавили, что на время ожидания пассажирам было предоставлено питание и напитки в соответствии с требованиями законодательства.

#Астана #Алматы #самолет #авиарейс #Air Astana

Популярное

Все
О чем поведает Рашид ад-дин?
Демократический механизм запущен
Закон Республики Казахстан
Новый этап Справедливого Казахстана
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Стратегическая платформа для диалога
Межцивилизационный диалог
Свести риски к минимуму
Региональная платформа «Зеленая школа» разрабатывается по инициативе Казахстана
Про город, людей, Ишим
Vogue назвал главный модный тренд на весну 2026 года
Драмы на склонах, надежды на льду
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Три новые жизни
Конституция, которая задает новый вектор развития страны – Карин о новом Основном законе РК
Превратить ИИ в двигатель роста
«Первое счастье мое – это мой народ...»
Формируя пространство общественного согласия
Если это любовь
К развитию – через конкуренцию и креативность
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
В заказчиках недостатка нет
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
От водородной энергетики до умных сетей
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Расширение гарантий прав и свобод человека обсудили в КазНУ в рамках новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Дизайн TikTok, вызывающий привыкание, нарушает законодательство ЕС - Еврокомиссия
Димаш встретил премьеру продюсерского проекта вместе с алматинскими зрителями
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
Академики страны призвали граждан поддержать проект новой Конституции
Астана принимает Кубок Дэвиса
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
Целостный, понятный, исторически значимый документ
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Читайте также

Lufthansa отменила рейсы по всей Германии
Самолет упал в океан сразу после вылета из Сомали
Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Китай
Более 1400 рейсов в сутки выполняет аэропорт Стамбула

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]