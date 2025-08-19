Закупить новые локомотивы и вагоны намерены в Казахстане

Правительство,Транспорт
156
Дана Аменова
специальный корреспондент

На сегодня парк локомотивов составляет более 1,9 тыс. единиц

Фото: пресс-служба Правительства

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства рассказал о проводимой работе по обновлению парка железнодорожных локомотивов, сообщает Kazpravda.kz

Он сообщил, что на сегодня парк локомотивов составляет более 1,9 тыс. единиц.

«В соответствии с программой обновления, до 2029 года планируется закупить в общей сложности 456 локомотивов. Поставщиками локомотивов выступают казахстанские предприятия — «Электровоз құрастыру зауыты», «Локомотив құрастыру зауыты», а также китайская компания CRRC», — уточнил Нурлан Сауранбаев.

Согласно данным американской компании Wabtec, используемые в настоящее время в Казахстане локомотивы являются современными и эффективными, полностью соответствующими будущим требованиям к перевозкам.

Кроме того, более 7 тыс. новых вагонов планируют закупить грузовые операторы. В Казахстане работает более 300 операторов, в управлении которых находится 142 тыс. грузовых вагонов.

По его словам, это полностью покрывает текущие потребности в грузоперевозках. Доля «Қазақстан темір жолы» — 41%, и эти вагоны активно используются на социально значимых направлениях.

 «До 2029 года операторы планируют закупить более 7 тыс. новых вагонов. Это позволит сохранить и развить растущий потенциал грузовых перевозок», — добавил Нурлан Сауранбаев.

#Правительство #Минтранспорта #локомотивы

Популярное

Все
Два жилых массива полностью обеспечены газом
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Нашим палуанам не было равных
Лучшие мергены континента собрались в Шымкенте
В поселке открылась новая школа
Заблокировали 600 сайтов
Создано спецподразделение по внедрению ИИ
При поддержке фонда
Завершается хлебоуборочная страда
В аэропорту Караганды построят заправочный комплекс
Отрасль нуждается в стратегии
Киберпреступления – как вирус: меняют форму, но сохраняют суть
Важная часть жизни общества
Новый рубеж развития
Мыслить смело, действовать достойно
За гибель шахтеров – реальные сроки
Перспективы развития параспорта
Ботай покоряет мир
Фундамент идеологии «Закон и Порядок»
Казахстанцам вернут почти 1,6 млрд тенге за отопление
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Карагандинский академический театр музкомедии приедет на гастроли в Астану
Среднемесячная зарплата выросла в Казахстане
Определены 100 популярных казахстанских книг
Как будет расти Караганда
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Мертвые души и трудоустройство
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
И цвет окрашивает слово...
Условно-досрочное освобождение стало доступным для новой категории осужденных в РК
Достучаться до сердец
По принципу единой образовательной среды
EXPO-2025: туристический потенциал Астаны представили на всемирной выставке
Сегодня – День спорта
В Семее состоялся айтыс «Адамзаттың Абайы»
В Алматы отметили юбилей великого поэта и мыслителя
Уборка началась на севере страны
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

«Это сказывается на имидже страны»: Премьер – о пассажирски…
Олжас Бектенов поручил ускорить работу по реконструкции ж/д…
Увеличить пропускную способность межгосударственных железно…
В Казахстане после катастроф приостановили полеты легкой ав…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]