На сегодня парк локомотивов составляет более 1,9 тыс. единиц
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства рассказал о проводимой работе по обновлению парка железнодорожных локомотивов, сообщает Kazpravda.kz
Он сообщил, что на сегодня парк локомотивов составляет более 1,9 тыс. единиц.
«В соответствии с программой обновления, до 2029 года планируется закупить в общей сложности 456 локомотивов. Поставщиками локомотивов выступают казахстанские предприятия — «Электровоз құрастыру зауыты», «Локомотив құрастыру зауыты», а также китайская компания CRRC», — уточнил Нурлан Сауранбаев.
Согласно данным американской компании Wabtec, используемые в настоящее время в Казахстане локомотивы являются современными и эффективными, полностью соответствующими будущим требованиям к перевозкам.
Кроме того, более 7 тыс. новых вагонов планируют закупить грузовые операторы. В Казахстане работает более 300 операторов, в управлении которых находится 142 тыс. грузовых вагонов.
По его словам, это полностью покрывает текущие потребности в грузоперевозках. Доля «Қазақстан темір жолы» — 41%, и эти вагоны активно используются на социально значимых направлениях.
«До 2029 года операторы планируют закупить более 7 тыс. новых вагонов. Это позволит сохранить и развить растущий потенциал грузовых перевозок», — добавил Нурлан Сауранбаев.