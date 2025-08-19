На сегодня парк локомотивов составляет более 1,9 тыс. единиц

Фото: пресс-служба Правительства

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства рассказал о проводимой работе по обновлению парка железнодорожных локомотивов, сообщает Kazpravda.kz

Он сообщил, что на сегодня парк локомотивов составляет более 1,9 тыс. единиц.

«В соответствии с программой обновления, до 2029 года планируется закупить в общей сложности 456 локомотивов. Поставщиками локомотивов выступают казахстанские предприятия — «Электровоз құрастыру зауыты», «Локомотив құрастыру зауыты», а также китайская компания CRRC», — уточнил Нурлан Сауранбаев.

Согласно данным американской компании Wabtec, используемые в настоящее время в Казахстане локомотивы являются современными и эффективными, полностью соответствующими будущим требованиям к перевозкам.

Кроме того, более 7 тыс. новых вагонов планируют закупить грузовые операторы. В Казахстане работает более 300 операторов, в управлении которых находится 142 тыс. грузовых вагонов.

По его словам, это полностью покрывает текущие потребности в грузоперевозках. Доля «Қазақстан темір жолы» — 41%, и эти вагоны активно используются на социально значимых направлениях.