На часах почти полночь, а он только и отвечает с раздражением: «Щас!» Приходится применить силу. Сон как рукой сняло. Нервы на пределе. Оба в этот момент ненавидим друг друга, а я – еще и новые технологии, которые при всей своей неоспоримой пользе несут и немало проблем.

Контролировать использование гаджетов ребенком с каждым годом становится все сложнее. Родительский контроль сын давно научился обходить и понаставил паролей. И теперь максимум, что эта переоцененная функция позволяет мне делать, так это видеть, сколько часов в день он проводит за экраном телефона.

Постоянно воевать и трепать себе и ему нервы – не вариант. Договариваться выходит не всегда. Полностью отказаться от смартфона в нынешних реалиях тоже невозможно. Вот и получается, что этот маленький напичканный технологиями «кирпичик» полностью завладел нашими жизнями, с одной стороны, открывая огромные возможности, а с другой – ставя под угрозу здоровье, безопасность, отношения.

Да что там дети – мы сами, взрослые, не лучше! Глянула экранное время в своем смартфоне и ужаснулась: по восемь часов в среднем я зависаю в этом виртуальном пространстве – полноценный рабочий день. Так чего ж я хочу от неокрепшего детского сознания, если сама не в силах бороться с магической силой бывшего когда-то лишь средством связи телефона!

– А что мы раньше делали без Интернета? – задумались мы как-то с коллегами.

– Да найдем какую-нибудь палку – она и меч, и лошадка, – вспомнил детство седовласый товарищ.

– Я в библиотеке пропадала, – приз­налась подруга.

– Собирались почаще, вечеринки устраивали, гуляли, – подхватила другая.

Несколько мультфильмов по выходным, индийское кино в кинотеатре, кафе «Мороженое» – таков был досуг советских детей. То ли дело сейчас: и полноценное общение со всем миром, и неограниченное количество самого разного контента, и захватывающие игры, и все это в одном смартфоне. Как тут устоишь?!

Не выпускаем мы его из рук ни на минуту. Нужна информация – открываешь поисковик, обедаешь в одиночестве – включаешь какой-нибудь видосик, устал, как тебе кажется, от дел – бегом в соцсети. Стыдно сказать, в туалет без телефона не ходим.

А уж перед сном «покопаться» – дело святое. И неважно, что затянет до полуночи, что проснешься разбитым, не говоря уже о потерянном зрении – все равно рука тянется к заветному источнику приятной информации. Недаром уже говорят о реальной физической зависимости от гаджетов, а некоторые сознательные взрослые даже устраивают себе недели детокса, максимально воздерживаясь от пользования ими.

Но мы-то хоть знаем жизнь в догаджетную эру, а наши дети – с рождения с ними, для них телефон – что продолжение руки. Иначе как объяс­нить их болезненную реакцию на попытки его отобрать. Лиши сына смартфона, компьютера и телевизора, так он впадет в депрессию в этой информационной тишине!

«Это новый мир, такова нынешняя реальность, и отстань уже от ребенка», – успокаивает рассудительная часть меня. «Смартфон заменил ему реальную жизнь, надо что-то делать, нельзя идти на поводу!» – паникует другая.

Катаясь на этих эмоциональных качелях, я сама залипаю в TikTok, лишь бы не думать и не переживать. И уже сын кричит мне из своей комнаты: «Убери телефон, спать мешаешь!»

Вот тебе и новый мир...