Заложена основа обновления Мнения 7 января 2025 г. 3:30 19 Ахылбек Куришбаев, президент Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан Можно с уверенностью сказать, что для науки 2024-й был удачным Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Прежде всего следует отметить, что прошедший год совпал со 125-летием великого ученого, основателя Национальной академии наук Казахстана Каныша Сатпаева. В честь этого знаменательного события 2024-й был объявлен Годом Сатпаева. По всей стране прошли масштабные научные мероприятия, которые стали не только стимулирующим фактором развития отечественной науки и повышения ее роли и места в жизни общества, но и внесли огромный вклад в дело пропаганды научных знаний среди населения. Наряду с этим в прошедшем году начались коренные преобразования в системе отечественной науки. Сделаны реальные шаги, направленные на ее качественное возрождение на основе лучшего мирового опыта. Принят Закон «О науке и технологической политике», в котором на законодательном уровне установлены новые базовые принципы деятельности научных организаций страны. Именно с этого года берет свое начало деятельность обновленной Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан. Она в соответствии с новым законом обрела статус единственной высшей научной организации страны. Обновлена ее миссия, согласно которой НАН стала структурой, объединяющей научные организации и ученых страны, выявляющей и восполняющей существующие пробелы в организации научной деятельности, занятой разработкой крупных интегрированных междисциплинарных научно-технических программ, определяющей приоритеты научных исследований, занятой прогнозированием развития событий в условиях влияния глобальных вызовов современности на основе системного анализа и форсайтных исследований, а также выдачей независимых экспертных заключений. В рамках выполнения данной миссии за прошедший год состоялось более 30 региональных и отраслевых форсайт-сессий, по итогам которых сформулировано 200 перспективных задач для научных исследований. Выявлены пробелы в развитии аграрной и региональной науки, по итогам которых проведены четыре выездных заседания Президиума Национальной академии в регионах. Было проанализировано состояние отечественной науки, составлена база данных научного потенциала страны. Проведена экспертиза 113 научно-технических заданий программно-целевого финансирования. Разработаны три крупные интегрированные научно-технические программы. Начата научная работа по комплексному решению проблемы рационального и эффективного управления водными ресурсами, которая под влиянием глобального изменения климата с каждым годом обретает особую остроту. В частности, Национальная академия наук в рамках разработанной Концепции интегрированного управления водными ресурсами страны приступила к разработке технического задания, соответствующего научного мегапроекта с участием ученых ведущих научных центров мира. Кроме того, в НАН занялись решением проблемы подготовки кадров для водной отрасли, открыв в Казахском национальном аграрном исследовательском университете факультет водного хозяйства и филиал Ташкентского института инженеров сельского хозяйства и ирригации в соответствии с инициативой Главы государства. Самое активное участие приняли ученые страны и в ходе обсуждения вопросов строительства атомной электростанции в Казахстане, на научной основе доказывая преимущества этого вида энергии накануне состоявшегося республиканского референдума. Также был сделан реальный шаг, направленный на омоложение научных кадров. При Национальной академии наук за годы независимости впервые был создан Совет молодых ученых, при поддержке Главы государства установлены меры государственного стимулирования и поддержки молодых исследователей. Прошедший год был насыщен мероприятиями по развитию международных научных связей. Было подписано 27 меморандумов с академиями наук зарубежных стран и ведущими научными центрами мира. На их основе открыто три совместных международных научных центра, начата реализация трех международных научных проектов. В интервью газете «Ana tili» Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил хорошие успехи экономики страны в прошедшем году. Безусловно, в них есть и немалая заслуга нашего научного сообщества. Тем не менее задач, требующих своего решения, еще немало. Прежде всего нам предстоит довести до логического завершения начатые системные преобразования в сфере науки и на этой основе поднять ее уровень до мировых стандартов, добиться востребованности результатов научных исследований реальным сектором экономики за счет повышения качества и результативности исследовательской деятельности. Уверен, что наше научное сообщество способно достичь поставленной цели и впредь вклад ученых в развитие общества, его экономики и социальной сферы будет весомым. Эта уверенность базируется не только на позитивных итогах ушедшего года, но и на том результативном заделе, который был заложен в 2024-м начавшимися системными преобразованиями в сфере науки. #президент #мнение #интервью