Заложена основа обновления

Прежде всего следует отметить, что прошедший год совпал со 125-летием великого ученого, основателя Национальной академии наук Казахстана Каныша Сатпаева. В честь этого знаменательного события 2024-й был объявлен Годом Сатпаева. По всей стране прошли масштабные научные мероприятия, которые стали не только стимулирующим фактором развития отечественной науки и повышения ее роли и места в жизни общества, но и внесли огромный вклад в дело пропаганды научных знаний среди населения.

Наряду с этим в прошедшем году начались коренные преоб­разования в системе отечественной науки. Сделаны реальные шаги, направленные на ее качественное возрождение на основе лучшего мирового опыта. Принят Закон «О науке и технологической политике», в котором на законодательном уровне установлены новые базовые принципы деятельности научных организаций страны.

Именно с этого года берет свое начало деятельность обновленной Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан. Она в соответствии с новым законом обрела статус единственной высшей научной организации страны. Обновлена ее миссия, согласно которой НАН стала структурой, объединяющей научные организации и ученых страны, выявляющей и восполняющей существующие пробелы в организации научной деятельности, занятой разработкой крупных интегрированных междисциплинарных научно-технических программ, определяющей приоритеты научных исследований, занятой прогнозированием развития событий в условиях влияния глобальных вызовов современности на основе системного анализа и форсайтных исследований, а также выдачей независимых экспертных заключений.

В рамках выполнения данной миссии за прошедший год состоялось более 30 региональных и отраслевых форсайт-сессий, по итогам которых сформулировано 200 перспективных задач для научных исследований. Выявлены пробелы в развитии аграрной и региональной науки, по итогам которых проведены четыре выездных заседания Президиума Национальной академии в регионах. Было проанализировано состояние отечественной науки, составлена база данных научного потенциала страны. Проведена экс­пертиза 113 научно-техни­ческих заданий программно-целевого финансирования. Разработаны три крупные интегрированные научно-технические программы.

Начата научная работа по комплексному решению проблемы рационального и эффективного управления водными ресурсами, которая под влиянием глобального изменения климата с каждым годом обретает особую остроту. В частности, Национальная академия наук в рамках разработанной Концепции интегрированного управления водными ресурсами страны приступила к разработке технического задания, соответствующего научного мегапроекта с участием ученых ведущих научных центров мира. Кроме того, в НАН занялись решением проблемы подготовки кадров для водной отрасли, открыв в Казахском национальном аграрном исследовательском университете факультет водного хозяйства и филиал Ташкентского института инженеров сельского хозяйства и ирригации в соответствии с инициативой Главы государства.

Самое активное участие приняли ученые страны и в ходе обсуж­дения вопросов строительства атомной электростанции в ­Казахстане, на научной основе доказывая преимущества этого вида энергии накануне состоявшегося республиканского референдума.

Также был сделан реальный шаг, направленный на омоложение научных кадров. При Нацио­нальной академии наук за годы независимости впервые был соз­дан Совет молодых ученых, при поддержке Главы государства установлены меры государственного стимулирования и поддерж­ки молодых исследователей.

Прошедший год был насыщен мероприятиями по развитию международных научных связей. Было подписано 27 меморандумов с академиями наук зарубежных стран и ведущими научными центрами мира. На их основе открыто три совместных международных научных центра, начата реализация трех международных научных проектов.

В интервью газете «Ana tili» Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил хорошие успехи экономики страны в прошедшем году. Безусловно, в них есть и немалая заслуга нашего научного сообщества. Тем не менее задач, требующих своего решения, еще немало. Прежде всего нам предстоит довести до логического завершения начатые системные преобразования в сфере науки и на этой основе поднять ее уровень до мировых стандартов, добиться востребованности результатов научных исследований реальным сектором экономики за счет повышения качества и результативности исследовательской деятельности.

Уверен, что наше научное сообщество способно достичь поставленной цели и впредь вклад ученых в развитие общества, его экономики и социальной сферы будет весомым. Эта уверенность базируется не только на позитивных итогах ушедшего года, но и на том результативном заделе, который был заложен в 2024-м начавшимися системными преобразованиями в сфере науки.