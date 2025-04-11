Вот уже 14 лет в Астане действует уникальный социальный проект, главная цель которого – организовать досуг детей и укрепить институт семьи. Общественный фонд «Замандас 21» объединяет сегодня семь семейных дворовых клубов столицы. В них действуют 22 кружка по интересам: танцевальные и театральные группы, шахматы, домбра, языковые курсы, спортивные секции. Основная их аудитория – дети из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, которые могут бесплатно посещать кружки, а родители – получить консультацию и помощь специалистов.

Директор фонда Ляззат Алшинова призналась, что проект изначально был направлен на работу с этой категорией населения.

– Мы хотели помочь родителям, у которых нет возможности развивать детей. Я, как автор проекта, видела, что дети из социально уязвимых слоев населения часто предоставлены сами себе, обделены дополнительным образованием. И решила исправить эту ситуацию, открыв семейные дворовые клубы, – рассказывает она.

Директор фонда подчеркнула, что работать нужно не только со школьниками, но и со взрослыми, меняя взгляды родителей на воспитание детей. Конечная цель – сделать семью счастливой. При этом клубы «Замандас» – это не традиционные спортивные или музыкальные школы. Свои клубы Ляззат Алшинова называет территорией счастья, где дети встречаются с друзьями, проводят досуг, занимаются хобби и со всех сторон окружены любовью, заботой и вниманием. В такой атмосфере, по мнению автора проекта, дети раскрываются, проявляют таланты и обретают нужные навыки, которые понадобятся им в будущем.

Особенность клуба в том, что он действует круглогодично, в том числе и летом, когда тысячи детей отдыхают и чаще всего предоставлены сами себе. Здесь действует специальная психологическая служба. Родители и дети могут задать вопросы специалистам по воспитанию, семейным отношениям и получить квалифицированную помощь.

– У подростков часто не бывает возможности поговорить, пойти к психологу и получить консультацию, – продолжает Ляззат Елубаевна. – Они хотят анонимности. Школа, к сожалению, не решает этот вопрос, подростки не готовы доверять школьным психологам. А когда они приходят в отдельный клуб, видят располагающую обстановку, то раскрываются.

Родителей приглашают на курсы и тренинги, на которых они пересматривают стиль воспитания своих детей.

– Мы делаем акцент на ценностях семьи и традициях. Это уважение к старшим, знание языка, истории, культуры народа. Это проект про то, как стать счастливым, ведь чем больше счастливых семей, тем сильнее государство, – уверена Ляззат Елубаевна.

За 14 лет работы «Замандас 21» построил вокруг себя крепкую экосистему. Фонд реализовал множество социальных проектов. Взять хотя бы хоккейную дворовую лигу, которую уже девять лет посещают юные хоккеисты.

– Я видела, как наши дети хотели играть в хоккей, а возможностей не было. Экипировка, поездки, услуги тренера – все это дорого. И я расписала проект, подала на грантовую программу, выиграла – обеспечила экипировкой 100 детей! Залили каток во дворе 32-й школы и каждый год проводим там хоккейные матчи. Дети безумно счастливы, может, среди них есть будущие Харламовы, которые прославлят страну! – не без гордости отмечает моя собеседница.

Помимо прочего, «Замандас 21» реализует с посольством Чехии второй этап проекта по профилактике насилия и буллинга в школах.

– На первом этапе участвовали 90 психологов со всего Казахстана, они проходили онлайн-обу­чение. На втором этапе мы берем четыре школы, будем работать с педагогами, обучать их, как распознавать детей, которые подвергаются насилию и как с ними вести беседу. Хотим подготовить методички для педагогов и психологов школ по профилактике буллинга и насилия, – объяснила эксперт.

Семейный дворовый клуб совместно с Центром поддерж­ки гражданских инициатив работает с женщинами, обучив их девяти профессиям.

– У нас, например, есть швейная мастерская, где бесплатно проводят уроки шитья. И после наши выпускницы открывают свое дело, шьют и продают одежду. Также обучаем кулинарии, составлению фруктовых букетов. Когда мы встречаем наших женщин, которые сами уже зарабатывают, нас это вдохновляет! – признается Ляззат Алшинова.

Выпускники дворовых клубов «Замандас 21» добиваются больших успехов. Есть среди них чемпионы мировых турниров, мастера спорта по карате, рукопашному бою, дзюдо. Ребята работают в государственных структурах и реализуются в творческой среде.

Мы заглянули в дворовый клуб в разгар занятий. Поговорили с Инжу Сабиткызы, которая пос­ле уроков спешит сюда на танцы, английский язык, домбру и арт-терапию. А девочки Нурай Хабулмажит и Инкар Дюсембек несколько лет занимаются в теат­ральном кружке.

– Благодаря «Замандасу» я снялась в полнометражном фильме «Жамбыл. Жаңа дәуір». Хотя у меня была небольшая роль, я увидела изнутри процесс съемок, – рассказывает Нурай Хабулмажит. – Также я участвовала в спектакле «Алтын өлке аңызы», где играла главную роль. Я уже выпускница, но все же меня тянет в дворовый клуб, не хочется сидеть дома!

Четырнадцатилетняя Инкар Дюсембек благодарит наставницу Ляззат Сабыржанкызы, которая научила ее актерскому мастерству и свободно держаться перед камерой. Девочка снялась в популярном казахстанском фильме «Селфи с предками».

– «Замандас» очень помогает детям развиваться в разных сферах, потому что здесь есть как спортивные, так и творческие кружки, языковые курсы. Например, занятия по хореографии привили мне чувство ритма, а уроки вокала и речи помогают чувствовать себя на сцене уверенно, – говорит Инкар.

Долгие годы фонд «Замандас 21» получал финансовую поддержку от Samruk-Kazyna Trust. Некоторые помещения для дворовых клубов предоставлял столичный акимат. Однако в последние годы спонсор прекратил финансирование, и встал острый вопрос о дальнейшем существовании дворовых клубов. Ляззат Алшинова сообщила, что акимат Астаны в прошлом году поддержал проект и пообещал выделить нужные средства. Однако проблема возникла на этапе участия в госзакупках и процесс выделения средств затянулся.

– Мы не коммерческий проект, прибыли не извлекаем. Наша цель – охват детей досугом. У нас семь клубов, больше трех с половиной тысяч детей, плюс их родители. Здесь задействована большая категория населения. И если разом закрыть наши клубы, то все их воспитанники окажутся на улице, – разводит руками Ляззат Алшинова.

По ее словам, третий месяц дворовый клуб работает на энтузиазме своего коллектива: педагогов, психологов, которые не получают заработные платы, а приходят сюда по зову сердца.

Решение проблемы директор фонда видит в принятии специального закона и придании статуса дворовым клубам.

– Понятия «дворовые клубы» нет ни в образовании, ни в здравоохранении, ни в соцзащите. Их отдали в ведение управлений молодежной политики при акиматах, но от этого не легче. Ведь дворовые клубы хороши тем, что проводится локальная работа с населением. По сути, через наш клуб акиматы выполняют свою социальную функцию, которую мы взяли на себя. Мы очень надеемся, что наш социально значимый проект будет поддержан, – выразила надежду Ляззат Алшинова.