Общество
Замдиректора филиала "Казгидромет" признался в многомиллионных хищениях
Заместитель директора Атырауского филиала РГП "Казгидромет" расхитил свыше 4,4 млн тенге, выделенных на экологический мониторинг, сообщает Inform.kz со ссылкой на Службу экономических расследований департамента государственных доходов по Атырауской области.

"Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по Атырауской области зарегистрировано досудебное расследование по ст. 189 ч. 3 п. 1 УК РК в отношении заместителя директора Атырауского филиала РГП "Казгидромет" А. по факту хищения в крупном размере вверенных бюджетных средств, выделенных на проведение экологического мониторинга за 2017 год", – говорится в сообщении СЭР ДГД области.

В ходе досудебного расследования вина подозреваемого доказана и причиненный материальный ущерб в размере 4 463 110 тенге возмещен полностью.

В настоящее время досудебное расследование окончено и направлено прокурору в порядке ст. 615 ч. 2 УПК РК, то есть на основании ходатайства подозреваемого о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.

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