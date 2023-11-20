Замкнутый круг

В Усольском микрорайоне Павлодара остро не хватает мест в школах. Две действующие перегружены, ведь их общая проект­ная мощность составляет 2 374 ученических места, а обучаются в них 3 617 детей. Да и дошколят в микрорайоне с каждым годом все больше. А еще здесь строят два жилых дома на 200 квартир, третий в частном секторе – еще на 40 квартир. Именно поэтому акимат решил, что одна из трех школ по проекту «Комфортная школа» должна быть построена на Усолке. Вполне резонно, только вот исполнение подкачало.

Как рассказал главный архитектор Павлодара Нариман Кайрленов, для объекта нужно 3–3,5 га земли, но такого свободного участка в Усольском микрорайо­не просто нет. Поэтому власти намерились изъять территорию у двух действующих предприятий.

Одно из них – ТОО «Эллинг» – без преувеличения, стратегическое, имеющее значение для всего речного флота Павлодарской и соседних областей. И для него потерять участок, который присмотрели для школы, сродни закрытию.

Компания работает 14 лет, но была создана она на основе бывших мощностей Павлодарского судоремонтно-судостроительного завода (основан в 1941–1945 гг.). Каждый год приводит в порядок не меньше 30 единиц флота. На павлодарском участке реки Иртыш это единственная компания, у которой есть слип – устройство для поднятия судов из воды над землей для осмотра и ремонта. Другое ближайшее приспособление находится в Семее, но оно технически не может поднимать суда большого водоизмещения, на это способны или павлодарцы, или омичи.

– В Казахстане три речных слипа, и самый крупный – в Павлодаре – грузоподъемностью 1 000 тонн. Здесь же ремонтируются и проверяются многотонные баржи. У нас 28 единиц крупного флота, который должен проверяться, и это не считая мелких судов, я уже не говорю о пассажирских. Затрагиваются интересы и речного порта Павлодара. Как ему работать? Если у предприятия будет принудительно изъят участок, то возможность делать ремонтные работы судов с поднятием их из воды будет исключена. Пострадают перспективы развития и безопас­ность судоходства, потому что в Павлодарской области больше некому будет вести перио­дические осмотры подводной части судов. А это обязательное требование действующего речного регистра. При этом работа речного регистра будет направлена исключительно на запрет эксплуатации судов, не прошедших обязательную процедуру освидетельствования. Переезжать нам некуда, только сдавать все в металлолом, одних рельсов на воде и под водой полтора километра. Таких естественных затонов с подходящими географичес­кими природными условиями больше нет, – пояснил директор ТОО «Эллинг» Николай Цепелев.

После того как судоремонтный завод забил тревогу, высказались и местные экологи. Они напомнили, что обсуждаемый участок расположен в рекреационной зоне, на территории которой не допускается размещение и строи­тельство новых и расширение действующих объектов, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения, непосредственно не связанных с функционированием этой рекреационной зоны, в данном случае – не объектов водной инфраструктуры. Школа с этим никак не связана. Кроме того, речь идет о пойме Иртыша, которая относится к особо охраняемой природной территории, где любое капитальное строительство запрещено.

К решению проблемы подключились и депутаты городского маслихата, которые выехали с комиссионным объездом в микрорайон, чтобы с дрона максимально тщательно обследовать территорию. Откровенно говоря, какого-то однозначного решения найти не удалось – на Усолке реально нет свободных мест.

– Мы понимаем, что судоремонтный завод – стратегический объект, хотя в официальный список таковых он и не входит. Но очевидно, что для строительства новой школы в Усольском микрорайоне, которая крайне необходима, без изъятия какого-либо участка не обойтись – либо у бизнеса, либо у частных лиц, – рассказал председатель павлодарского городского маслихата Кобланбек Кожин. – Мы собрали все возможные варианты, обсуж­даем, чтобы все проходило по требованиям закона. В нашем списке предложений судоремонт­ного завода нет.

Один из вариантов, который рассматривают депутаты, – построить школу на территории нынешней лыжной базы. Она находится в Усольском микрорайоне. Лыжную базу можно перенести, но тут вновь могут возникнуть противоречия с Водным кодексом – эта территория находится возле реки.

Другой изученный депутатами участок располагается между Назарбаев Интеллектуальной школой и поликлиникой № 4. Но в таком случае вряд ли хватит места для школьного стадиона. Впрочем, выходом из ситуации мог бы стать единый стадион для двух школ.

Еще один участок, расположенный между домами 346 и 348 по улице Сатпаева, можно было бы рассмотреть, но он зарезервирован для строительства нового пожарного депо, которое так же крайне необходимо микрорайону, как и школа.

Очевидно, что пока ситуация больше похожа на тупиковую. При этом она очень красочно демонстрирует пробелы в планировании городских территорий: по генеральному плану Павлодара на спорном участке школа не предусмотрена. Впрочем, не предусмотрено место для такого объекта и в любой другой точке большого, активно растущего спального микрорайона.