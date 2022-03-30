Контрабанду более чем на 130 млн тенге задержали таможенники в морском порту Курык.

Сотрудники таможенного пос­та «Курык» совместно со специалистами департамента экономических расследований и транспортной прокуратуры выявили факты контрабандного перемещения товаров народного потребления через границу Евразийского экономического союза в крупном размере.

Большегрузное авто, перевозившее контрабандный груз, прибыло в морской порт «Курык» из Турции. Согласно сопроводительным документам, товары были отправлены турецкими производителями на адрес алматинской компании.

Таможенники провели досмотр перевозимого груза с помощью системы селективного контроля и управления рисками. В результате выяснилось, что в машинах, помимо заявленного груза, находятся и незаявленные товары народного потребления: обувь, одежда, кожгалантерейные и медицинские изделия. Количество сокрытого от контролирующего органа товара заняло более сот­ни грузомест.

– Общая таможенная стоимость недостоверно заявленного и незадекларированного товара составила 136,2 миллиона тенге. Причитающиеся по ним таможенные платежи и налоги – 39,1 миллиона тенге. Материалы переданы в региональный департамент экономических расследований для принятия процессуального решения, – прокомментировали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.