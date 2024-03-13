Занять свое место в бюджетном плане

Статьи
2
Серик Баев

Алматинцы успешно используют инструменты, предлагаемые «Бюджетом народного участия».

фото из архива «КП»

Проект, напомним, запустили в 2019 году, чтобы наладить связь органов власти с населением по всем насущным и наболевшим вопросам. Ответы на них призваны повысить качество жизни и благополучие казахстанцев.

Наиболее активно в цифровой процесс взаи­модействия местных исполнительных органов и населения включились алматинцы. Жители крупнейшего мегаполиса республики явно обрадовались возможности выбирать, на что будут тратиться бюджетные деньги. Они нашли этот способ наиболее эффективным средством управления территорией.

Здесь не тот случай, когда со стороны виднее. Например, жителям определенного дома либо района куда лучше известно, в чем нуждается их административная территориальная единица.

Например, где-то необходимо отремонтировать детскую или спортивную площадку, где-то – обновить асфальтовое покрытие тротуаров и проезжей части рядом с домом, где-то – ликвидировать свалку или озеленить двор, где-то – установить новые ночные светильники или починить старые фонари. Главное, вместе с возможностью определять, на что расходовать бюджетные деньги, горожане получили возможность в дальнейшем контролировать и ход работ на отобранных проектах.

«Бюджет народного участия» важен еще и потому, что вовлеченность в развитие и улучшение территорий повысила уровень доверия жителей к местным исполнительным органам. Подать заявку оказалось очень просто. В назначенный период, о котором сообщает акимат города либо района, нужно на сайте budget.open-almaty.kz перейти в раздел «Бюджет народного участия».

Потребуется загрузить фотографии объекта, который нуждается в улучшении, обозначить бюджетную смету и дать подробное описание. Затем подтвердить свою личность по ЭЦП или номеру. Единственное ограничение: по состоянию на 2023 год один житель мог предложить только один проект на сумму не более 86,2 млн тенге.

После этого заявку утверждает экс­пертный совет. Команду экспертов из 18–19 человек набирает районный акимат. В нее входят депутаты маслихата, архитектор, специалисты в области строительства, а также представители общественного совета и НПО.

В 2021 году экспертный совет отклонил более половины предложений по ряду причин: в некоторых сумма проекта превышала объем средств, выделенных местным бюджетом, другие предлагаемые для благоустройства земельные участки находились в частной собственности, отдельные предложенные работы по улучшению территории уже ранее были включены в бюджетный план.

Утвержденные проектные предложения горожан допускают к голосованию. Чтобы занять свое место в бюджетном плане, проект должен получить не менее десяти голосов. Очень удобно, отметили алматинцы, что проголосовать можно не только в режиме онлайн, но и на бумаге.

Многие из горожан не ленились и лично являлись в акиматы райо­нов или фронт-офис Open Almaty, для того чтобы поддержать понравившийся проект. Один алматинец имеет право проголосовать не более чем за три предложения.

Немного истории. В позапрошлом году общая сумма проекта «Бюджет народного участия» составила 7,4 млрд тенге. Шести районам южного мегаполиса – Алмалинскому, Ауэзовскому, Бостандыкскому, Жетысускому, Медеускому и Турксибскому – выделили по 800 млн тенге. А чтобы усилить развитие присоединенных к городу территорий, на Наурызбайский и Алатауский райо­ны ассигновали по 1,3 млрд тенге.

В 2022 году по инициативе граж­дан в рамках проекта «Бюджет народного участия» построили пять объектов: спортивную площадку, сквер, скейт-парк, парк для выгула собак и игровую площадку. Всего алматинцы подали 934 предложения по развитию и благоустройству своих дворов, улиц и районов.

Аким Ауэзовского района Сайран Сайфеденов показал журналистам сквер. Он заявил представителям СМИ, что чиновники сильно заинтересованы в большом количестве заявок. По его словам, очень приятно видеть, что в подконтрольном ему районе люди хотят улучшать территорию.

Он добавил, что как только экс­пертный совет утверждает заявку, приглашается автор проекта. Вместе с экспертами чиновники рассчитывают стоимость проекта и рассказывают, сколько стоит, скажем, лавочка или урна, каковы особенности брусчатки.

– Объясняем людям, что финансирование получает проект, набравший больше голосов. У нас 10–12 проектов получили свыше тысячи голосов, поскольку их авторы выходили и убеждали соседей: благоустройство необходимо и нужно голосовать.

Потом к нам приходили и спрашивали: «Почему наш проект не прошел? Вы же сказали, он интересный и подходит по критериям». А потому, что идет электронное голосование и побеждает проект, набравший больше всего голосов, – разъяснил журналистам Сайран Сайфеденов.

Юлия Джарокова, мама 15-летнего подростка, в 2022 году стала автором проекта скейт-парка. Место она выбрала под автомобильным мостом, ведь такие площадки всегда очень шумные. И если устанавливать их во дворе дома, это помешает жильцам.

Юлия рассказала, что она, как мама взрослеющего подростка, искала место, где бы ребенок смог выплеснуть свою энергию. Поблизости ничего подходящего не было, но, узнав о программе «Бюджет народного участия», женщина решила подать заявку. Свою идею она набросала на бумаге, и вскоре скейт-парк превратился в украшение Ауэзовского района.

– Настоятельно рекомендую всем использовать эту возможность. Подавайте заявки, – отметила Юлия Джарокова.

Площадку «Аро» для выгула собак по предложению жителей обустрои­ли по улице Ауэзова. В этом районе по плану шло благоустройство большого сквера, в котором нашлось мес­то и для прогулок четвероногих.

Вокруг площадки для собак поставили ограждения, лавочки и тренажеры для животных. При входе расставили мешочки, установили контейнер для собачьих экскрементов.

В прошлом году проектные предложения в «Бюджет народного учас­тия» принимали по девяти категориям. В них вошли, в частности, озеленение и обустройство тротуа­ров, строительство и ремонт пандусов и арыков.

Можно было предлагать создание, ремонт и освещение парков, скверов, пешеходных зон, улиц и иных объектов общего пользования. Граждане могли предложить отремонтировать бордюры, брусчатку и подпорные стены; ликвидировать свалки, установить и отремонтировать беседки, скамейки, урны, оборудование и конструкции для детских игр и отдыха взрослых.

Рассматривались предложения по установке, ремонту и освещению спортивных тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных и волейбольных полей, детских игровых площадок на дворовых территориях.

В настоящее время одним из самых удачных считается бюджет народного участия в Южной Корее. Городской совет Сеула определил его размер в сумме 43 млн долларов, что составляет 2,2% от общего городского бюджета в размере 19,7 млрд долларов.

Для сравнения: в Алматы объем расходов проекта рассчитывается не от общегородского бюджета, а от расходов по группе «Жилищно-коммунальное хозяйство». Для нашего мегаполиса он составляет 5%, для областных центров – 10%.

#Алматы #проект #бюджет #общество #народное участие

Популярное

Все
Самые активные, умелые и творческие невестки со всего региона боролись за звание «Жетісудың үздік келіні» и путевку в Турцию
Казахстанские боксеры имеют семь лицензий для участия в летних Олимпийских играх-2024, и пять из них они завоевали на турнире в Италии
Не хуже импорта, а еще – дешевле
Ваш размер
Снег убирать нужно вовремя!
Полная очистка невозможна?
Качество городских пассажирских перевозок уже несколько лет вызывает нарекания семейчан
В Астане к 90-летию летчика-космонавта Юрия Гагарина открылась выставка
Не «поите» автомойки питьевой водой!
Всегда был на стороне правды
Олжас и его друзья
Прогрессивные отношения
Человек или его цифровое подобие?
Первопроходец и наставник
Новые краски в звучании рояля
Конец карьере
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Идите в театр, и будет вам счастье
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Главная роль в жизни
Ему ребята верят
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Имеет ли женщина право на оплачиваемый домашний труд, рассказала эксперт
Погоны красоты
Отстаивая «Национальный интерес»
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
8 марта исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося писателя Жусипбека Аймауытова
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине

Читайте также

Первопроходец и наставник
Всегда был на стороне правды
Прогрессивные отношения
Нынешний марафон-байге «Ұлы Дала Жорығы» стартует с резиден…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]