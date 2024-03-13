Занять свое место в бюджетном плане

Проект, напомним, запустили в 2019 году, чтобы наладить связь органов власти с населением по всем насущным и наболевшим вопросам. Ответы на них призваны повысить качество жизни и благополучие казахстанцев.

Наиболее активно в цифровой процесс взаи­модействия местных исполнительных органов и населения включились алматинцы. Жители крупнейшего мегаполиса республики явно обрадовались возможности выбирать, на что будут тратиться бюджетные деньги. Они нашли этот способ наиболее эффективным средством управления территорией.

Здесь не тот случай, когда со стороны виднее. Например, жителям определенного дома либо района куда лучше известно, в чем нуждается их административная территориальная единица.

Например, где-то необходимо отремонтировать детскую или спортивную площадку, где-то – обновить асфальтовое покрытие тротуаров и проезжей части рядом с домом, где-то – ликвидировать свалку или озеленить двор, где-то – установить новые ночные светильники или починить старые фонари. Главное, вместе с возможностью определять, на что расходовать бюджетные деньги, горожане получили возможность в дальнейшем контролировать и ход работ на отобранных проектах.

«Бюджет народного участия» важен еще и потому, что вовлеченность в развитие и улучшение территорий повысила уровень доверия жителей к местным исполнительным органам. Подать заявку оказалось очень просто. В назначенный период, о котором сообщает акимат города либо района, нужно на сайте budget.open-almaty.kz перейти в раздел «Бюджет народного участия».

Потребуется загрузить фотографии объекта, который нуждается в улучшении, обозначить бюджетную смету и дать подробное описание. Затем подтвердить свою личность по ЭЦП или номеру. Единственное ограничение: по состоянию на 2023 год один житель мог предложить только один проект на сумму не более 86,2 млн тенге.

После этого заявку утверждает экс­пертный совет. Команду экспертов из 18–19 человек набирает районный акимат. В нее входят депутаты маслихата, архитектор, специалисты в области строительства, а также представители общественного совета и НПО.

В 2021 году экспертный совет отклонил более половины предложений по ряду причин: в некоторых сумма проекта превышала объем средств, выделенных местным бюджетом, другие предлагаемые для благоустройства земельные участки находились в частной собственности, отдельные предложенные работы по улучшению территории уже ранее были включены в бюджетный план.

Утвержденные проектные предложения горожан допускают к голосованию. Чтобы занять свое место в бюджетном плане, проект должен получить не менее десяти голосов. Очень удобно, отметили алматинцы, что проголосовать можно не только в режиме онлайн, но и на бумаге.

Многие из горожан не ленились и лично являлись в акиматы райо­нов или фронт-офис Open Almaty, для того чтобы поддержать понравившийся проект. Один алматинец имеет право проголосовать не более чем за три предложения.

Немного истории. В позапрошлом году общая сумма проекта «Бюджет народного участия» составила 7,4 млрд тенге. Шести районам южного мегаполиса – Алмалинскому, Ауэзовскому, Бостандыкскому, Жетысускому, Медеускому и Турксибскому – выделили по 800 млн тенге. А чтобы усилить развитие присоединенных к городу территорий, на Наурызбайский и Алатауский райо­ны ассигновали по 1,3 млрд тенге.

В 2022 году по инициативе граж­дан в рамках проекта «Бюджет народного участия» построили пять объектов: спортивную площадку, сквер, скейт-парк, парк для выгула собак и игровую площадку. Всего алматинцы подали 934 предложения по развитию и благоустройству своих дворов, улиц и районов.

Аким Ауэзовского района Сайран Сайфеденов показал журналистам сквер. Он заявил представителям СМИ, что чиновники сильно заинтересованы в большом количестве заявок. По его словам, очень приятно видеть, что в подконтрольном ему районе люди хотят улучшать территорию.

Он добавил, что как только экс­пертный совет утверждает заявку, приглашается автор проекта. Вместе с экспертами чиновники рассчитывают стоимость проекта и рассказывают, сколько стоит, скажем, лавочка или урна, каковы особенности брусчатки.

– Объясняем людям, что финансирование получает проект, набравший больше голосов. У нас 10–12 проектов получили свыше тысячи голосов, поскольку их авторы выходили и убеждали соседей: благоустройство необходимо и нужно голосовать.

Потом к нам приходили и спрашивали: «Почему наш проект не прошел? Вы же сказали, он интересный и подходит по критериям». А потому, что идет электронное голосование и побеждает проект, набравший больше всего голосов, – разъяснил журналистам Сайран Сайфеденов.

Юлия Джарокова, мама 15-летнего подростка, в 2022 году стала автором проекта скейт-парка. Место она выбрала под автомобильным мостом, ведь такие площадки всегда очень шумные. И если устанавливать их во дворе дома, это помешает жильцам.

Юлия рассказала, что она, как мама взрослеющего подростка, искала место, где бы ребенок смог выплеснуть свою энергию. Поблизости ничего подходящего не было, но, узнав о программе «Бюджет народного участия», женщина решила подать заявку. Свою идею она набросала на бумаге, и вскоре скейт-парк превратился в украшение Ауэзовского района.

– Настоятельно рекомендую всем использовать эту возможность. Подавайте заявки, – отметила Юлия Джарокова.

Площадку «Аро» для выгула собак по предложению жителей обустрои­ли по улице Ауэзова. В этом районе по плану шло благоустройство большого сквера, в котором нашлось мес­то и для прогулок четвероногих.

Вокруг площадки для собак поставили ограждения, лавочки и тренажеры для животных. При входе расставили мешочки, установили контейнер для собачьих экскрементов.

В прошлом году проектные предложения в «Бюджет народного учас­тия» принимали по девяти категориям. В них вошли, в частности, озеленение и обустройство тротуа­ров, строительство и ремонт пандусов и арыков.

Можно было предлагать создание, ремонт и освещение парков, скверов, пешеходных зон, улиц и иных объектов общего пользования. Граждане могли предложить отремонтировать бордюры, брусчатку и подпорные стены; ликвидировать свалки, установить и отремонтировать беседки, скамейки, урны, оборудование и конструкции для детских игр и отдыха взрослых.

Рассматривались предложения по установке, ремонту и освещению спортивных тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных и волейбольных полей, детских игровых площадок на дворовых территориях.

В настоящее время одним из самых удачных считается бюджет народного участия в Южной Корее. Городской совет Сеула определил его размер в сумме 43 млн долларов, что составляет 2,2% от общего городского бюджета в размере 19,7 млрд долларов.

Для сравнения: в Алматы объем расходов проекта рассчитывается не от общегородского бюджета, а от расходов по группе «Жилищно-коммунальное хозяйство». Для нашего мегаполиса он составляет 5%, для областных центров – 10%.