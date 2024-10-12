Занятия по кибербезопасности проводят во всех школах страны

Уроки проходят в рамках классного часа. Один из них в школе-лицее № 89 города Астаны мы и посетили.

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Учитель начальных классов Алма Самиева сначала просто беседовала с детьми о безопас­ности в Интернете, а потом уже вместе с учениками они представили сценку.

Один из мальчишек пере­оделся в костюм короля, надел на голову корону с надписью «Интернет».

– Смотрите, Его Величество Интернет посетил наш урок! – объявила Алма Ермековна.

Ребята тем временем разделились на две группы. «В чем твоя сила?»– спрашивали активные пользователи. «Я вез­десущий!» – весело отвечал Интернет. В другой группе пытались выявить слабые стороны гостя: хакинг, мошенничество, опасные развлечения. Так в игровой форме дети поговорили о пользе и вредном влиянии Интернета.

– Наши дети говорили, что, когда скачивали игры, у них просили пароли, логин, оплату через номер или карту родителей, – рассказывает после урока Алма Самиева. – Но ребята были начеку – отклоняли такие предложения. Мы еще раз напомнили им: никому нельзя отправлять свои личные данные, фото и местоположение. А если кто-то пишет с незнакомого номера или аккаунта, то не следует отвечать, нужно ставить в известность родителей.

Заместитель директора по воспитательной работе школы-лицея № 89 Алиби Кинаятов принимал активное участие в разработке методики уроков безопасности для всех школ страны.

– В августе мы провели обу­чающие занятия для семи тысяч заместителей директоров и руководителей методических объединений республики. Мы выдали школам готовые методические разработки, поурочный план, материалы, презентации, видео, – комментирует эксперт.

Алиби Кинаятов пояснил, что уроки безопасности проводятся один раз в неделю в понедельник в рамках классного часа. Занятия начинаются в 8.00 для учащихся первой смены и в 14.00 – для второй. Длится урок безопасности десять минут, за это время педагог объяс­няет тему, показывает видео, презентацию и закрепляет полученные знания ответами на вопросы. Каждый урок – новая тема. Школьники получают важные знания и учатся правильно действовать в различных жизненных ситуа­циях. При выборе тем учитываются возрастные и психологические особенности детей.

– Ребятам из начальных классов нужно запомнить номера телефонов экстренных служб: 101, 102, 103. Они должны знать, куда звонить, если случится беда. Также учим их правилам безопасности в помещении и на улице. К примеру, как действовать при встрече с незнакомыми людьми или если увидели неизвестный предмет, – перечисляет Алиби Кинаятов.

С учениками средних классов говорят про опасные челленджи и увлечения в Интернете, объяс­няют, как защитить себя от кибербуллинга. Старшеклассники учатся выявлять виртуальных мошенников, сомнительные онлайн-игры, реагировать на негативные эмоции и знакомятся с безопасными условиями труда.

Несколько занятий проводятся конкретно по теме кибербезопасности. Например, недавно в Сети появилась игра, которая учит детей сбегать из дома. После прохождения определенных этапов юные геймеры получают ссылки на Telegram-каналы и QR-коды, которые уже персонально дают детям опасные задания, вплоть до совершения суицида.

Школьный психолог Раушан Сариева призывает родителей устанавливать на смартфонах и компьютерах детей функцию родительского контроля. Она позволяет блокировать доступ к определенным сайтам, играм, приложениям. Также можно ограничить время использования устройства и следить, на какие ресурсы заходит ребенок.

– Бывает, родители не знают, как ставить контроль, и на родительских собраниях мы это им объясняем. А инструкцию с пошаговой установкой этой функции мы отправляем в родительские чаты. Мы составили список игр, их около десяти, которые могут быть опасными для детей. Каждый классный руководитель показал эти игры родителям, чтобы те посмотрели, играют ли в них дети. Ссылку на эти игры отправили и в родительские чаты, – делится Раушан Сариева.

Но одним родительским контролем ограничиваться нельзя, уверена психолог. Нужно ежедневно следить за виртуальной жизнью детей.

– Особенно важно, что пишет ребенок в социальных сетях. Если вдруг появляются странные высказывания, картинки, сторис, сразу обращайте на это внимание. И учителям-предметникам мы говорим: не просто проводите уроки, а наблюдайте за поведением детей. Если ученик беспричинно пропускает уроки, становится пассивным, часто отпрашивается – бейте тревогу! – призывает Раушан Сариева.

По ее словам, в каждой школе столицы работают психологи, которые примут ребенка, выслушают и дадут рекомендации.

– В нашей школе-лицее № 89 учатся более трех тысяч учеников. Но мы принимаем не только детей, но и родителей. Если ребенок стесняется подойти, можно обратиться анонимно. Наши контакты, а также номера завуча по воспитательной работе, соцпедагога в виде QR размещены по всей школе. Отсканировав, можно задать любой вопрос и получить на него ответ. Также мы проводим анкетирование среди детей, чтобы определить, есть ли зоны риска, какой психологический климат в классе, – говорит специалист.

Также очень важно, чтобы между родителями и детьми были доверительные отношения.

– Если возникла какая-та проблема или опасность, ребенок не должен бояться рассказать об этом маме и папе. Необходимо уметь слушать и слышать свое чадо, не критикуя, а соблюдая эмпатию в общении, уважая его интересы, – советует детский психолог Дайана Арзымбетова. – Мы все когда-то были детьми, и родителям нужно уметь поставить себя на место сына или дочки. Важно создавать вокруг детей безопасное пространство, тогда и многие проблемы, в том числе кибербуллинг, увлечение онлайн-играми, можно предупредить, – уверена специалист.