Запрещенную религиозную литературу продавала жительница Усть-Каменогорска

В Усть-Каменогорске киоскера наказали штрафом за религиозную литературу на прилавке, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Газетный киоск попал в поле зрения полицейских в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, среди обычных периодических изданий здесь также торговали религиозной литературой и атрибутикой, запрещенной на территории Казахстана.
Всего оперативники изъяли 12 экземпляров брошюр и журналов.
«Административный суд Усть-Каменогорска признал 50-летнюю женщину виновной по части 1 статьи 490 Кодекса об административных правонарушениях, то есть в нарушении законодательства о религиозной деятельности и религиозных объединениях по распространению религиозной литературы и атрибутики без разрешения местных исполнительных органов в неположенном месте», – сообщили в департаменте.
Женщину наказали штрафом в 50 месячных расчетных показателей, или 159 тыс. тенге.
В целом КоАП РК предусматривает штрафы за незаконную продажу культовых книг в размере 50 МРП для физических лиц и 200 МРП - для юридических.