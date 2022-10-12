Запрещенную религиозную литературу продавала жительница Усть-Каменогорска

В Усть-Каменогорске киос­кера наказали штрафом за религиозную литературу на прилавке, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Газетный киоск попал в поле зрения полицейских в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, среди обычных периодических изданий здесь также торговали религиозной литературой и атрибутикой, запрещенной на территории Казахстана.

Всего оперативники изъяли 12 экземпляров брошюр и журналов.

«Административный суд Усть-Каменогорска признал 50-летнюю женщину виновной по части 1 статьи 490 Кодекса об административных правонарушениях, то есть в нарушении законодательства о религиозной деятельности и религиозных объединениях по распространению религиозной литературы и атрибутики без разрешения местных исполнительных органов в неположенном месте», – сообщили в департаменте.

Женщину наказали штрафом в 50 месячных расчетных показателей, или 159 тыс. тенге.

В целом КоАП РК пре­дусматривает штрафы за незаконную продажу культовых книг в размере 50 МРП для физических лиц и 200 МРП - для юридических.