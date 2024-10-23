Запрет на вывоз лома черных и цветных металлов продлили в РК

Мораторий продлится еще шесть месяцев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане вводится временный запрет на вывоз всеми видами транспорта лома черных и цветных металлов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Запрет вводится с 2 ноября 2024 года, сроком на шесть месяцев.

Что нельзя вывозить: отходы и лом медные, отходы и лом алюминиевые, отходы и лом свинцовые, отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы, отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки.

Подробный перечень приведен в приказе министра промышленности и строительства о некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных и цветных металлов.

Напомним, запрет был введен в августе.