Запрет на вывоз лома черных и цветных металлов продлили в РК
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Мораторий продлится еще шесть месяцев
В Казахстане вводится временный запрет на вывоз всеми видами транспорта лома черных и цветных металлов, передает корреспондент Kazpravda.kz
Запрет вводится с 2 ноября 2024 года, сроком на шесть месяцев.
Что нельзя вывозить: отходы и лом медные, отходы и лом алюминиевые, отходы и лом свинцовые, отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы, отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки.
Подробный перечень приведен в приказе министра промышленности и строительства о некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных и цветных металлов.
Напомним, запрет был введен в августе.