Запрет на вывоз угля автотранспортом ввели в Казахстане

В Казахстане на 6 месяцев установили запрет на вывоз автомобильным транспортом угля и лигнита, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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В частности, из нашей страны запрещено вывозить:

- уголь каменный, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля, уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза ТН ВЭД ЕАЭС 2701);

- лигнит или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата (ТН ВЭД ЕАЭС 2702).

«Запрет введен для исключения ажиотажа по обеспечению углем населения и коммунально-бытового сектора, а также сохранения энергетической безопасности страны в период подготовки и прохождения отопительного сезона.

Целесообразность установления временного запрета на вывоз угля автомобильным транспортом с территории Казахстана была поддержана на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 22 февраля 2023 года», – отметили в МИИР.

Запрет на вывоз угля и лигнита введен в действие с 26 мая текущего года.