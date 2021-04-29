Запрет продажи земли иностранцам: Сенат внес поправки в законопроект

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Сенат на пленарном заседании внес свои поправки в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам земельных отношений" и направил их для рассмотрения в Мажилис, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как отметил сенатор Абдалы Нуралиев, от депутатов Сената поступило два предложения.
"Согласно данным предложениям, предлагается внести изменения в статьи 48 и 128 Земельного кодекса, чтобы предоставлять земли для индивидуального лесоразведения только гражданам Республики Казахстан и юридическим лицам РК без иностранного участия", – сообщил сенатор.
Напомним, как отмечал ранее министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, поправками предусмотрен полный запрет на предоставление сельхозземель иностранцам и иностранным компаниям, казахстанским компаниям с иностранным участием, лицам без гражданства, научным центрам с иностранным участием, а также кандасам.
Кроме того, законопроектом предусмотрено, что сроки ранее арендованных сельхозземель иностранцами и казахстанскими компаниями с иностранным участием не могут быть продлены, поэтому будут находиться во владении только до истечении срока использования.
При этом кандасы могут получить земельный участок для личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства. Сельхозземли они могут взять в аренду только после получения казахстанского гражданства.
Законопроектом вносятся изменения в Земельный кодекс и три закона, в том числе в закон о миграции.