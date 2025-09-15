С начала года в Казахстане пресечено порядка 29 тыс. нарушений правил дорожного движения электросамокатами, водворено на стоянку 8 тыс, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.

Он отметил, что соответствующие предложения об ужесточении контроля за их эксплуатацией были внесены в прошлом году, но ряд из них не нашли поддержки.

"В рамках рассматриваемого депутатами законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования движения новых видов транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения» предусматривается запрет на движение электросамокатов по тротуарам, внедрение обязательств кикшеринговых кампаний, а также предлагается наделить акиматы правом принимать правила их эксплуатации", - говорится в сообщении.

