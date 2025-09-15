Запретить электросамокаты на тротуарах предлагают в Казахстане

Правительство
120

С начала года в Казахстане пресечено порядка 29 тыс. нарушений правил дорожного движения электросамокатами, водворено на стоянку 8 тыс, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.

Он отметил, что соответствующие предложения об ужесточении контроля за их эксплуатацией были внесены в прошлом году, но ряд из них не нашли поддержки.

"В рамках рассматриваемого депутатами законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования движения новых видов транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения» предусматривается запрет на движение электросамокатов по тротуарам, внедрение обязательств кикшеринговых кампаний, а также предлагается наделить акиматы правом принимать правила их эксплуатации", - говорится в сообщении.

 Напомним, что Глава государства отреагировал на жалобы казахстанцев на самокаты.

#Казахстан #запрет #электросамокаты

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров
Сборная Казахстана по боксу выиграла командный зачёт чемпионата мира
Гимнаст Нариман Курбанов стал победителем этапа Кубка вызова
Токаев провел заседание Совбеза по вопросам кибербезопасности
Жители Китая сообщили об уничтожении НЛО
Крупнейший банк Швейцарии может переехать в США
Кроуфорд победил «Канело» в бою за «абсолют»
Unico Play: первый казахстанский онлайн-кинотеатр запустили в Астане
В центре Семея грузовик провалился в яму
Наталья Богданова вписала своё имя в мировую историю бокса
Вратарь футбольного клуба «Кайрат» получил травму в матче против «Актобе»
Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК
Глава Сената встретился с Генеральным секретарём Всемирной исламской лиги
Бывшего силовика экстрадировали из Турции за крышевание игорного бизнеса
Проект Tugan Qala - искренняя любовь к городу
Команда Team Falcons выиграла турнир по Dota 2
Масштабную схему хищения дизтоплива раскрыли в Карагандинской области
День танкиста отмечают в Казахстане
Роналду вручили «Золотую бутсу» от Саудовской Аравии
Делегация Нацгвардии МВД Казахстана посетила Азербайджан
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество
Копию уникальной карты XI века передали британцы Казахстану
Дональд Трамп допустил возможность визита в Казахстан
Али Алиев объявил об отставке после разгромного поражения команды от Бельгии
Леди Гага стала «Артистом года» на MTV VMA 2025
Токаев высказался о строительстве второй и третьей АЭС
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
Казахстан и Сингапур укрепляют правовое сотрудничество по уголовным делам
Apple презентовала iPhone 17
Участок улицы Кажымукана Мунайтпасова временно закроют в Астане
Послание Президента: политолог о цифровой трансформации, инвестициях и парламентской реформе
За счёт чего Казахстан собирается удвоить экономику к 2029 году, рассказал Жумангарин
Город Алатау получит особый статус
Президент выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта

Читайте также

Олжас Бектенов поручил ускорить решение проблемы с самоката…
Премьер-министр указал акимату на «смертельный переход» в А…
Правительство одобрило Общенациональный план по реализации …
Казахстан запускает около 200 инвестпроектов для снижения и…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]