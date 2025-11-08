Обучение в первом потоке «Школы аналитики» на региональном уровне стартовало сегодня в Караганде. В течение пяти недель с лекциями перед участниками общественного проекта выступят известные казахстанские ученые и эксперты, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат парламента РК

Общественный проект «Школа аналитики», как было отмечено в ходе обучения, это часть системной работы, проводимой под руководством Председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева, в рамках реализации стратегической задачи Президента страны Касым-Жомарта Токаева по повышению качества аналитического сопровождения государственной политики. В этой связи, пять лет назад стартовал этот проект для целенаправленного совершенствования аналитических навыков молодых специалистов, работающих на государственной службе, в бизнесе, международных организациях и других отраслях.

В ходе проведения в этом году первого Taldau форума в Астане, исходя из запросов представителей научного и экспертного сообщества, участниками было предложено провести обучение в регионах страны. Инициативу Taldau Community и акимата Карагандинской области поддержал Председатель Палаты Маулен Ашимбаев.

Программа курса посвящена теме устойчивого развития Карагандинской области и предполагает лекции, практические занятия и сессии от ведущих казахстанских экспертов, нацеленных на усиление аналитических навыков, включая обучение методам анализа, визуализации, инструментам ИИ, обработку статданных.

Курс обучения рассчитан на пять недель и будет проходить на двух языках в офлайн-формате по субботам с 8 ноября по 6 декабря. Образовательная программа включает пять ключевых модулей, начиная от введения в аналитику до визуализации данных. Лекторами и тренерами Школы являются известные государственные деятели, эксперты и аналитики. Итогом обучения станет подготовка участниками аналитических материалов, которые будут использованы в дальнейшей работе государственных органов области. В первый день перед слушателями выступили аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, Руководитель Аппарата Сената Парламента РК Максим Споткай, эксперт в сфере общественной безопасности Леся Каратаева, эксперт по вопросам трудовых отношений, стратегических и кризисных коммуникаций Ербол Исмаилов.

Отметим, для участия в проекте «Школа аналитики. Караганда» поступило около 100 заявок, по итогам рассмотрения которых конкурсной комиссией было отобрано 40 человек для участия в проекте. Требование к претендентам – возраст до 35 лет и наличие высшего образования. Это специалисты с опытом работы в разных сферах, включая высшие учебные заведения, научные организации, аналитические структуры, систему госуправления и частный сектор.