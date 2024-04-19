Запущен прямой авиарейс Астана – Минеральные воды

Прямой авиарейс будет способствовать укреплению экономических и культурных связей между странами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Сенат

В рамках работы Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Республики Казахстан и Советом Федерации Федерального Собрания России была достигнута договоренность по запуску прямого авиарейс по маршруту Астана – Минеральные воды.

«Ожидается, что прямой авиарейс будет способствовать укреплению экономических и культурных связей между странами, а также обеспечит удобные возможности для туристических и деловых поездок жителей Казахстана и России. Отметим, что договоренности по решению данного вопроса были достигнуты на XX заседании Комиссии, под председательством заместителя председателя Сената Казахстана Жакипа Асанова и первого заместителя председателя Федерального Собрания Совета Федерации России Андрея Яцкина», - говорится в сообщении.

Рейсы будет выполнять российская авиакомпания Red Wings.

По данным пресс-службы аэропорта Астаны, полеты будут осуществляться на лайнере SuperJet-100. Время в пути составит 3 часа 50 минут. Ранее пассажирам приходилось проводить в пути от 8,5 часов до полутора суток.