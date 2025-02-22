Запущен цех грануляции отрубей

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

На заводе Biooperations в городе Тайынша Северо-Казахстанской области успешно введен в эксплуатацию новый цех грануляции отрубей.

Это значимое событие стало важным этапом в расширении производственных мощностей предприятия, где трудятся более 500 сотрудников. Завод активно экспортирует глютен и крахмал в такие страны, как Индия, США, Колумбия, Норвегия, а также в государства Европейского союза. Запуск нового производства позволит значительно увеличить объемы выпускаемой продукции и улучшить качество товара.

#СКО #Biooperations #отруби

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