Запущен цех грануляции отрубей

Это значимое событие стало важным этапом в расширении производственных мощностей предприятия, где трудятся более 500 сотрудников. Завод активно экспортирует глютен и крахмал в такие страны, как Индия, США, Колумбия, Норвегия, а также в государства Европейского союза. Запуск нового производства позволит значительно увеличить объемы выпускаемой продукции и улучшить качество товара.