Запущен цех грануляции отрубей Свежий выпуск 22 февраля 2025 г. 2:00 81 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО На заводе Biooperations в городе Тайынша Северо-Казахстанской области успешно введен в эксплуатацию новый цех грануляции отрубей. Это значимое событие стало важным этапом в расширении производственных мощностей предприятия, где трудятся более 500 сотрудников. Завод активно экспортирует глютен и крахмал в такие страны, как Индия, США, Колумбия, Норвегия, а также в государства Европейского союза. Запуск нового производства позволит значительно увеличить объемы выпускаемой продукции и улучшить качество товара. #СКО #Biooperations #отруби