Новый проект, реализованный ТОО «EcoClub» при финансовой поддержке государства, позволит решить сразу несколько задач в развитии животноводства. Во-первых, решается вопрос утилизации шкур сельхозживотных. Во-вторых, добавление в рацион КРС протеина в объеме 10% от нормы кормов способствует увеличению среднесуточного привеса до 3 кг. Это позволяет практически в два раза сократить сроки откорма, тем самым повышая рентабельность откормочных площадок.

Общая стоимость проекта сос­тавляет 630 млн тенге. Современное оборудование для произ­водства было поставлено из Северо-Казахстанской области. Закуп сырья планируется осуществлять по всей территории области и в соседних регионах. Первые партии продукции будут поставляться в СКО. В ближайшие пару месяцев, когда завод нарастит мощности, возможность обогатить рацион поголовья появится и у местных откормплощадок.

По численности крупного рогатого скота ЗКО занимает второе место по республике – в регионе сосредоточено 42% поголовья КРС мясного направления всего стада страны. Новый завод – второе крупное предприятие по переработке шкур, запущенное в регионе. В прошлом году в результате переговоров с иранскими инвесторами в Уральске возобновил работу кожевенный завод, который простаивал три года.