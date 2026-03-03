Запущен завод по производству протеина Проекты 3 марта 2026 г. 3:00 2 Наталия Портнягина собственный корреспондент по ЗКО Перерабатывающее предприятие создано в Жанибекском районе. Здесь из шкур крупного рогатого скота и лошадей начато производство белковой кормовой добавки. фото предоставлено пресс-службой акимата ЗКО Новый проект, реализованный ТОО «EcoClub» при финансовой поддержке государства, позволит решить сразу несколько задач в развитии животноводства. Во-первых, решается вопрос утилизации шкур сельхозживотных. Во-вторых, добавление в рацион КРС протеина в объеме 10% от нормы кормов способствует увеличению среднесуточного привеса до 3 кг. Это позволяет практически в два раза сократить сроки откорма, тем самым повышая рентабельность откормочных площадок. Общая стоимость проекта составляет 630 млн тенге. Современное оборудование для производства было поставлено из Северо-Казахстанской области. Закуп сырья планируется осуществлять по всей территории области и в соседних регионах. Первые партии продукции будут поставляться в СКО. В ближайшие пару месяцев, когда завод нарастит мощности, возможность обогатить рацион поголовья появится и у местных откормплощадок. По численности крупного рогатого скота ЗКО занимает второе место по республике – в регионе сосредоточено 42% поголовья КРС мясного направления всего стада страны. Новый завод – второе крупное предприятие по переработке шкур, запущенное в регионе. В прошлом году в результате переговоров с иранскими инвесторами в Уральске возобновил работу кожевенный завод, который простаивал три года. #проекты #животноводство #EcoClub