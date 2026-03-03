Запущен завод по производству протеина

Проекты
2
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Перерабатывающее предприятие создано в Жанибекском районе. Здесь из шкур крупного рогатого скота и лошадей начато производство белковой кормовой добавки.

фото предоставлено пресс-службой акимата ЗКО

Новый проект, реализованный ТОО «EcoClub» при финансовой поддержке государства, позволит решить сразу несколько задач в развитии животноводства. Во-первых, решается вопрос утилизации шкур сельхозживотных. Во-вторых, добавление в рацион КРС протеина в объеме 10% от нормы кормов способствует увеличению среднесуточного привеса до 3 кг. Это позволяет практически в два раза сократить сроки откорма, тем самым повышая рентабельность откормочных площадок.

Общая стоимость проекта сос­тавляет 630 млн тенге. Современное оборудование для произ­водства было поставлено из Северо-Казахстанской области. Закуп сырья планируется осуществлять по всей территории области и в соседних регионах. Первые партии продукции будут поставляться в СКО. В ближайшие пару месяцев, когда завод нарастит мощности, возможность обогатить рацион поголовья появится и у местных откормплощадок.

По численности крупного рогатого скота ЗКО занимает второе место по республике – в регионе сосредоточено 42% поголовья КРС мясного направления всего стада страны. Новый завод – второе крупное предприятие по переработке шкур, запущенное в регионе. В прошлом году в результате переговоров с иранскими инвесторами в Уральске возобновил работу кожевенный завод, который простаивал три года.

#проекты #животноводство #EcoClub

Популярное

Все
Кубок мира – в Астане
«Тобол» – обладатель Суперкубка Казахстана
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Открыли учебный центр
Ковры Тираны
Не уверен – позвони и проверь
Подставить вовремя плечо
Сайдинг, профлист, черепица…
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Новая Конституция – новые возможности
Новая архитектура доверия и развития
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
«Это было бы замечательное путешествие»: американский фигурист Илья Малинин о Казахстане
Качество дорожает быстрее метража: как устроен рынок коммерческой недвижимости в Казахстане
Подготовка к голосованию продолжается
Борцовские поединки в столице
Дороги – к развитию
Посевы риса в Кызылординской области уменьшат в пользу менее влагозатратных культур
На стыке жанров, стилей и идей
В Нью-Йорке объявили ЧП из-за мощнейшего снегопада
Ариведерчи, Италия! Бонжур, Франция!
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски

Читайте также

Книги «вышли» к читателям
Digital Aimaq для селян
Первый небоскреб Alatau City
Огнеупоры для металлургии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]