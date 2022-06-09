Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Запуск новых проектов в Казахстане обсудил Премьер с иностранными инвесторами

Премьер-министр РК Алихан Смаилов обсудил вопросы сотрудничества с руководителями Европейского банка реконструкции и развития, компаний Glencore и Philip Morris International, прибывшими в Нур-Султан для участия в 34-ом пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Алихан Смаилов и президент ЕБРР госпожа Одиль Рено-Бассо затронули широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия по декарбонизации и диверсификации экономики Казахстана, а также развитию банковского сектора и транспортно-логистической сферы.

Было отмечено, что за прошедшие 30 лет партнерства удалось реализовать порядка 300 проектов на $11 млрд в таких приоритетных сферах, как финансы, инфраструктура, МСБ, агропромышленный комплекс и цифровизация.

«Постоянные усилия ЕБРР по поддержке экономики Казахстана, как с точки зрения действенных рекомендаций по экономической и технологической политике, так и доступа к финансовым ресурсам, имеют неоценимое значение в нашем стремлении к устойчивому развитию. В этой связи надеемся на продолжение эффективного сотрудничества», — сказал Алихан Смаилов.

В свою очередь Одиль Рено-Бассо отметила, что ЕБРР видит большой потенциал в реализации проектов в озвученных секторах совместно с нашей страной.

Кроме того, в настоящее время банк увеличивает долю инвестиций в декарбонизацию, развитие зеленых технологий и возобновляемых источников энергии, что на ближайшую перспективу может быть интересно и Казахстану.

В рамках встречи с генеральным директором компании Glencore Гэри Нейглом обсуждены перспективы реализации новых проектов в Казахстане.

Было отмечено, что Казахстан готов и дальше выстраивать долгосрочное сотрудничество с такими стратегическими партнерами, как Glencore.

«Компания играет важную роль в горнодобывающей сфере Казахстана. Мы настроены сохранять налаженные традиции партнерства и развивать новые точки взаимодействия», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В беседе с президентом Philip Morris International по Восточной Европе Марком Мариотти Премьер-министр РК отметил, что компания внесла значительный вклад в укрепление положительного имиджа Казахстана как места ведения бизнеса.

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