Запуск новых проектов в Казахстане обсудил Премьер с иностранными инвесторами

Премьер-министр РК Алихан Смаилов обсудил вопросы сотрудничества с руководителями Европейского банка реконструкции и развития, компаний Glencore и Philip Morris International, прибывшими в Нур-Султан для участия в 34-ом пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.
Алихан Смаилов и президент ЕБРР госпожа Одиль Рено-Бассо затронули широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия по декарбонизации и диверсификации экономики Казахстана, а также развитию банковского сектора и транспортно-логистической сферы.
Было отмечено, что за прошедшие 30 лет партнерства удалось реализовать порядка 300 проектов на $11 млрд в таких приоритетных сферах, как финансы, инфраструктура, МСБ, агропромышленный комплекс и цифровизация.
«Постоянные усилия ЕБРР по поддержке экономики Казахстана, как с точки зрения действенных рекомендаций по экономической и технологической политике, так и доступа к финансовым ресурсам, имеют неоценимое значение в нашем стремлении к устойчивому развитию. В этой связи надеемся на продолжение эффективного сотрудничества», — сказал Алихан Смаилов.
В свою очередь Одиль Рено-Бассо отметила, что ЕБРР видит большой потенциал в реализации проектов в озвученных секторах совместно с нашей страной.
Кроме того, в настоящее время банк увеличивает долю инвестиций в декарбонизацию, развитие зеленых технологий и возобновляемых источников энергии, что на ближайшую перспективу может быть интересно и Казахстану.
В рамках встречи с генеральным директором компании Glencore Гэри Нейглом обсуждены перспективы реализации новых проектов в Казахстане.
Было отмечено, что Казахстан готов и дальше выстраивать долгосрочное сотрудничество с такими стратегическими партнерами, как Glencore.
«Компания играет важную роль в горнодобывающей сфере Казахстана. Мы настроены сохранять налаженные традиции партнерства и развивать новые точки взаимодействия», — подчеркнул Алихан Смаилов.
В беседе с президентом Philip Morris International по Восточной Европе Марком Мариотти Премьер-министр РК отметил, что компания внесла значительный вклад в укрепление положительного имиджа Казахстана как места ведения бизнеса.