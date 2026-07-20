Запуск прямых рейсов из Астаны в Шанхай запланирован на эту осень

Об этом стало известно во время встречи председателя Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева со старшим вице-президентом по маркетингу и продажам авиакомпании China Eastern Airlines г-ном Джином Ченчу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

China Eastern Airlines – одна из трех крупнейших государственных авиакомпаний Китая и второй по величине авиаперевозчик страны. Базируется в Шанхае.

"Основной темой переговоров стало открытие прямого авиасообщения по маршруту Астана – Шанхай. Представители авиакомпании подтвердили высокий коммерческий интерес к данному направлению и сообщили о готовности после завершения необходимых подготовительных мероприятий с осени этого года приступить к запуску рейсов. На первоначальном этапе полеты будут выполняться три раза в неделю с последующим увеличением частоты до ежедневной", - говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы дальнейшего расширения маршрутной сети между Казахстаном и Китаем. Руководство авиакомпании выразило заинтересованность в увеличении количества рейсов в Казахстан, а также в развитии сотрудничества с казахстанскими авиаперевозчиками.