Фото: акимат области Абай

Реализация проекта общей стои­мостью 2 млрд тенге началась в апреле 2024 года. На предприятии планируют выпускать 6 млн штук керамического кирпича в год и тем самым обеспечивать строительные компании региона и местное население качественным, экологически чистым и конкурентоспособным отечественным строительным материалом.

По словам директора ТОО «Шынгыс Тас» Кайырлы Хасенова, производственный процесс на заводе полностью автоматизирован и основан на принципах энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов. Технологичес­кий цикл охватывает все этапы – от добычи глины до сушки и обжига.

Готовая продукция соответствует национальным стандартам, отличается высокой прочностью и морозостойкостью. На объекте полностью выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные работы, проведены испытания оборудования. Запуск нового предприятия, безусловно, придаст новый импульс развитию экономики области.