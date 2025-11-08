В селе Новопокровка Бородулихинского района области Абай состоялось торжественное открытие нового кирпичного завода.
Реализация проекта общей стоимостью 2 млрд тенге началась в апреле 2024 года. На предприятии планируют выпускать 6 млн штук керамического кирпича в год и тем самым обеспечивать строительные компании региона и местное население качественным, экологически чистым и конкурентоспособным отечественным строительным материалом.
По словам директора ТОО «Шынгыс Тас» Кайырлы Хасенова, производственный процесс на заводе полностью автоматизирован и основан на принципах энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов. Технологический цикл охватывает все этапы – от добычи глины до сушки и обжига.
Готовая продукция соответствует национальным стандартам, отличается высокой прочностью и морозостойкостью. На объекте полностью выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные работы, проведены испытания оборудования. Запуск нового предприятия, безусловно, придаст новый импульс развитию экономики области.