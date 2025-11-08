Заработал кирпичный завод

Строительство
89
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В селе Новопокровка Бородулихинского района области Абай сос­тоялось торжественное открытие нового кирпичного завода.

Фото: акимат области Абай

Реализация проекта общей стои­мостью 2 млрд тенге началась в апреле 2024 года. На предприятии планируют выпускать 6 млн штук керамического кирпича в год и тем самым обеспечивать строительные компании региона и местное население качественным, экологически чистым и конкурентоспособным отечественным строительным материалом.

По словам директора ТОО «Шынгыс Тас» Кайырлы Хасенова, производственный процесс на заводе полностью автоматизирован и основан на принципах энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов. Технологичес­кий цикл охватывает все этапы – от добычи глины до сушки и обжига.

Готовая продукция соответствует национальным стандартам, отличается высокой прочностью и морозостойкостью. На объекте полностью выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные работы, проведены испытания оборудования. Запуск нового предприятия, безусловно, придаст новый импульс развитию экономики области.

 

#регионы #область Абай #завод #кирпичи

Популярное

Все
Награды вручены лучшим
Театр отмечает юбилей
Вне зоны доступа
На рассмотрении – проект Цифрового кодекса
Национальные ценности в эпоху ИИ
Вашингтонский аккорд: итоги саммита ЦА + США
Качественно новый этап взаимодействия
Статистика – гарант открытости и доверия
Событие, обратившее на себя внимание
Всем домнам дали газ
Заработал кирпичный завод
На базе воздушной гавани столицы создадут аэрохаб
Подписаны важные соглашения
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Обновили рекорд юношеских азиад
Лучшие теннисистки мира предстали в вечерних нарядах
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Суд приговорил блогера Аяза Шабутдинова к семи годам
Указом Президента Ким Сонг Кёнг награжден орденом «Достык» II степени
До 2030 года Казахстан избавится от дефицита сжиженного газа
Превратить родину в цветущий сад
Актера наградили за спасение
Все заявления – в приоритетную повестку
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Лювак для бодрости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода

Читайте также

Новый спорткомплекс строят на возвращенные активы в Кокшетау
Глава государства принял учредителя группы компаний Qazaq S…
Саудиты построят подвесной стадион на вершине небоскреба
В Египте построили крупнейший в мире музей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]