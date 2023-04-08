Зарезавшего мать павлодарца спасли врачи

В селе Теренколь задержали 35-летнего мужчину, который убил свою пожилую мать, передает Кazpravda.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Страшный инцидент произошел 4 апреля. По информации областной станции скорой медицинской помощи, вызов в один из домов села Теренколь поступил рано утром.

В доме нашли мертвой 62-летнюю женщину. На ее теле было множество колото-резаных ран брюшной полости и шеи.

По подозрению в убийстве задержали 35-летнего сына пенсионерки, который пытался покончить жизнь суицидом. Он признал вину сразу.

Мужчину с колото-резаными ранами доставили в районную больницу Теренколя и прооперировали. В данный момент ведется следствие.