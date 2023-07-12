Солидный рост зарплаты ожидает работников ЖКХ вслед за повышением тарифов на комуслуги

Зарплату сотрудников сферы ЖКХ планируют увеличить за счет повышения тарифов на коммунальные услуги в Казахстане. Об этом на пресс-конференции в Правительстве сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Сегодня на заседании Правительства рассмотрели ход реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции".

В Миннацэкономики подсчитали, на сколько вырастет средний чек по всем комуслугам в Казахстане.

"Примерно половина изменения тарифа уйдет на повышение зарплаты 200 тысяч сотрудников сферы ЖКХ. Это слесари, сантехники, строители, у которых зарплаты очень низкие. Минимальная – 80 тысяч тенге, средняя – где-то 135-140 тысяч тенге, что в 2 раза ниже средней по стране. Зарплата увеличится у них до 200-300 тысяч тенге, в зависимости от региона, сферы. Это будет большая помощь гражданам", – проинформировал Куантыров.

Напомним, о повышении тарифов на комуслуги стало известно еще в декабре прошлого года. В апреле министр национальной экономики Алибек Куантыров в интервью журналистам в Мажилисе Парламента РК пояснил, почему повышение тарифов планируется именно в этом году.