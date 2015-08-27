В Узбекистане с 1 сентября 2015 года размеры заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, пенсий и социальных пособий, стипендий будут увеличены в среднем в 1,1 раза в соответствии с обнародованным в среду Указом президента Ислама Каримова, сообщает Kazpravda.kz.
Так, согласно Указу главы государства, с 1 сентября минимальный размер заработной платы составит 130,24 тысячи сумов в месяц, минимальной пенсии по возрасту и пособия инвалидам с детства – 254,73 тысячи сумов, пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, – 156,31 тысячи сумов в месяц.
"Все виды надбавок и доплат к заработной плате и пенсиям, компенсационные и другие выплаты, установленные по отношению к минимальной заработной плате, рассчитываются с 1 сентября от определенного указом размера минимальной заработной платы.
Расходы, связанные с повышением заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, пенсий, пособий и стипендий производятся за счет госбюджета республики и внебюджетного Пенсионного фонда при министерстве финансов.
Хозрасчетные объединения, предприятия и организации будут производить повышение зарплаты в соответствии с минимальной заработной платой за счет повышения эффективности производства и снижения затрат труда", – поясняется в распространенной информации.
Предыдущее повышение минимального размера зарплаты в среднем на 10 процентов состоялось в Узбекистане 15 декабря 2014 года. Тогда минимальная зарплата была установлена в размере 118,4 тысячи сумов в месяц, минимальная пенсия по возрасту и пособие инвалидам с детства – 231,575 тысячи сумов, пособие престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, – 142,1 тысячи сумов в месяц.
Официальный курс в стране на сегодня, 27 августа, составляет 2595,52 сума/$1.