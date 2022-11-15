Зарплаты пожарных хотят повысить до 180 тысяч тенге

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин в кулуарах Правительства сообщил, что со следующего года пожарным поднимут зарплату. В итоге они смогут зарабатывать в месяц минимум 180 тыс. тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Юрий Ильин отметил, что с 1 января 2023 года предусматривается повышение зарплаты сотрудников от 10 до 70%.

«70% – максимальное повышение для рядового состава, то есть те, кто только начинают службу. 10% для руководящего состава – это начальники служб пожаротушения, начальники частей», – пояснил он

Таким образом, минимальная зарплата будет в пределах 180 тыс. тенге.

«Зарплата руководящего состава МЧС не поднимается однозначно, политическим служащим не рассматривается», – заверил глава МЧС.

Напомним, что три года назад сотрудники МЧС получали 65 тыс. тенге в месяц. В последующие годы их оклад повысили до 110 тыс. тенге.