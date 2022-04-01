Сенаторы на пленарном заседании под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева приняли закон, усиливающий защиту людей, трудящихся неполное рабочее время.

Как отметил Маулен Ашимбаев, документ усиливает социальные права граждан.

– Конвенция предусматривает защиту интересов граждан, занятых неполное рабочее время. В частности, защищает их права на получение заработной платы, безопасность и гигиену труда, социальное обеспечение, ежегодный оплачиваемый отпуск и отпуск по болезни. Надеемся, что конвенция послужит дальнейшему внедрению в нашей стране международных стандартов в этой сфере, – сказал Маулен Ашимбаев.

В свою очередь министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов подчеркнул, что данный документ поддержан на 40-м заседании Межведомственной комиссии по вопросам международных договоров Республики Казахстан 18 октября 2019 года.

– Конвенция о работе на условиях неполного рабочего времени была принята на Генеральной конференции Международной организации труда 24 июня 1994 года. Конвенция регламентирует вопросы защиты прав и интересов работников, занятых неполное рабочее время, аналогично правам работников, занятых полное рабочее время, в отношении: права на ведение коллективных переговоров; безопасности и охраны труда; защиты материнства, предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска; недопущения дискриминации в области труда и занятий, – сообщил глава Минтруда.

Конвенция распространяется на все отрасли экономической дея­тельности, за исключением отдельных категорий работников и предприятий. В свою очередь Трудовым кодексом РК предусмотрены особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников другими законами.

Таким образом, принятие конвенции не будет обязывать работодателей устанавливать неполный рабочий режим для работников, работающих в таких сферах, где не может быть установлен неполный рабочий режим (сфера здравоохранения, правоохранительная служба и другие).

– По данным Бюро национальной статистики, по итогам 4-го квартала 2021 года порядка 470 тысяч работников в различных отраслях были заняты в режиме неполного рабочего времени. Около половины из них были заняты менее 20 часов в неделю. Большинство из них были заняты в сельском хозяйстве, образовании и промышленности, – проинформировал Серик Шапкенов.

Согласно конвенции, под термином «трудящийся, занятый неполное рабочее время» подразумевается работник, который работает меньше нормальной продолжительности рабочего времени работника, занятого полное рабочее время и находящегося в сравнимой ситуации.

В соответствии с конвенцией должны быть приняты меры, преду­сматривающие, что основная заработная плата работников, занятых неполное рабочее время, должна быть не меньше, чем рассчитывае­мая теми же методами основная заработная плата работников, занятых полное рабочее время и находящихся в сравнимой ситуации.

В свою очередь аналогично конвенции национальным трудовым законодательством предусмотрены государственные гарантии в облас­ти оплаты труда работников (п. 1 ст. 103, 106 ТК РК)

Также конвенцией предусматривается, что системы социального обеспечения для работников, занятых неполное рабочее время, должны быть аналогичны с теми, которые применяются к работникам, занятым полное рабочее время. Эти условия могут определяться пропорционально продолжительности рабочего времени, взносам или заработкам.

– Ратификация конвенции не повлечет за собой отрицательных социально-экономических последствий и финансовых затрат из государственного бюджета. Полагаем, что принятие конвенции не приведет к трудовым спорам в части дискриминации работников, занятых неполное рабочее время. При этом принятие конвенции обеспечит защиту трудовых прав работников, осуществляющих трудовую деятельность, и подтвердит приверженность Казахстана соблюдению и выполнению международных норм в данной области, – резюмировал Серик Шапкенов.

По мнению сенатора Ляззат Калтаевой, такая политика отвечает нуждам и пожеланиям отдельных групп граждан. Например, расширит возможности обеспечить занятостью безработных из числа пожилых людей, которые способны работать и не желают выпадать из продуктивной жизни.

– Мы сможем оказать поддержку работникам с обязанностями по дому, в том числе матерям, занятым уходом за детьми и за домом. Для лиц с инвалидностью, имеющих способность работать, но неполный рабочий день, это также станет возможностью реализовать свое право зарабатывать себе на жизнь трудом, получая при этом равные условия труда. Например, право на ежегодный оплачиваемый отпуск или оплачиваемые праздничные дни, право на отпуск по болезни, – отметила депутат.

Кроме того, актуальность конвенции стала очевидной в условиях пандемии и выходом большого количества работников на удаленную работу, цифровизацией процессов во многих областях. Она направлена в первую очередь на создание дополнительных возможностей занятости населения, право на труд без дискриминации, а также на социальную защиту от безработицы.

В ходе заседания сенаторы также озвучили свои депутатские запросы. Так, сенатор Мурат Бактиярулы отметил важность законодательного совершенствования мелиоративной деятельности в стране для поддержки аграриев, занимающихся поливным земледелием, а также упрощения процедур кредитования фермеров, а Абдалы Нуралиев поднял проблему загрязнения атмосферного воздуха и отметил важность увеличения эффективности реализации мероприятий, направленных на комплексное решение экологических проблем страны.