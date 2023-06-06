Защиты у Президента просят костанайские предприниматели, которых обязывают перейти с упрощенной декларации на общеустановленный налоговый режим задним числом, с 2020 года

Оказывается, еще в 2013 году в стране были приняты поправки в Налоговый кодекс, запрещающие этой категории предпринимателей применять налоговый режим на основе упрощенной декларации. Так вот: по результатам камерального контроля выяснилось, что почти все костанайские экспедиторы как раз таки и работают по «упрощенке».

Вот и выставили им уведомления о необходимости перейти на общеустановленный режим, причем в пределах исковой давности, то есть с 2020 года. При этом большинство предпринимателей обнаружили такие уведомления уже на исходе срока их исполнения.

Бизнес засуетился. Предприниматели ринулись за разъяснениями в управление госдоходов, но утешения там так и не нашли. И даже напротив, наткнулись на стену непонимания, отчуждения и равнодушия. Впрочем, кому-то из экспедиторов повезло больше: налоговики им всячески сочувствовали, но помочь ничем не могли.

По всему выходило, что предпринимателям придется выложить многомиллионные суммы, задним числом отчисляя налоги, а также покрывая пени и штрафы за несвоевременную уплату. И вот почему: по общеустановленной декларации сумма налога составляет 10% от прибыли для ИП и 20% – для ТОО.

А поскольку предприниматели не вели детальной бухгалтерии (ведь упрощенная декларация делать это не обязывает), получается, что показать расходную часть бизнесмены теперь и не могут, а значит, уплачивать налог придется от всего оборота, который в среднем в год для ИП составлял около 60 млн тенге, а для ТОО и того больше.

– У нас многие работают с 2014 года. Сейчас ДГД ссылается на статью по агентским договорам. Но если мы не имели права использовать упрощенную декларацию, то почему тогда на протяжении стольких лет нас регистрировали, принимали наши отчеты и никаких вопросов ни у кого не возникало? Получается, органы госдоходов не работают? Мы ведь предприниматели, не какие-то мошенники-нарушители, и ни у кого из нас не было умысла или намерения скрывать свои доходы, уклоняться от уплаты налогов. Как нам разрешили работать по упрощенной декларации, так мы и работали, отчисляя в казну в виде налогов 3% от оборота. Но даже если подсчитать, нам выгоднее уплачивать 10% от прибыли. В этом случае мы будем в три раза меньше налогов уплачивать, а если грамотно вести бухгалтерию, то можно и в четыре, и в пять раз меньше платить! Я лично с радостью перейду на общеустановленный режим, только почему это делается таким странным образом? – задается вполне резонным вопросом руководитель ИП «Альжанов» Аслан Альжанов.

В управлении госдоходов ответственность с себя полностью снимают, отвечая на вопросы и претензии предпринимателей коротко и ясно: бизнесмены – люди взрослые, а значит, самостоя­тельно должны отслеживать происходящие в стране изменения, в том числе и поправки в налоговое законодательство.

– Отказ в регистрации в качест­ве ИП Налоговым кодексом преду­смотрен только в отношении лиц, ранее осужденных, и в отношении которых судами вынесен приговор или решение об ограничении их права, то есть недееспособных лиц, к коим экс­педиторы, которым выставлены уведомления, никаким образом не относятся. Отказать им в праве осуществления предпринимательской деятельности мы были неправомочны, – обозначил позицию фискалов руководитель отдела камерального контроля Департамента государственных доходов по Костанайской области Шынкусхан Есмуханов. – Что касается специальных налоговых режимов, то налоговый орган не предоставляет права его применения. Предприниматель самостоятельно выбирает режим, в соответствии с которым исполняет свои налоговые обязательства. То есть это не наша прерогатива – давать возможность, это выбор предпринимателя, его право и обязанность. Об этом говорится в статье 36 Налогового кодекса. Более того, вся информация об изменениях в налоговом законодательстве публикуется на официальных ресурсах органов государственных доходов.

Шаг назад

Конечно же, такой расклад предпринимателей не устроил. В поисках защиты они обращались во всевозможные инстанции: в прокуратуру, Антикор, палату предпринимателей «Атамекен». Тогда бизнесу и налоговикам устроили очную ставку.

После длительного «батла» руководство департамента госдоходов вдруг сделало шаг назад, предложив экспедиторам все же перейти на общеустановленный режим с 2020 года, при этом обязуясь не требовать с них предоставления документации, подтверждающей расходы.

– Государство понимает: вы не могли работать без расходов, они есть, а значит, уплачивать налог в 10% со всего оборота неправильно. С учетом этого – ну, так получилось, что и вы, и мы ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, решаем: в данном случае ручной камеральный контроль в отношении вас в связи с переходом на новый режим заканчивается. Уведомления по доходной и зат­ратной части выставляться не будут. Регистры нам показывать не обязательно, – заверил заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Костанайской облас­ти Сатжан Узакбаев.

Некоторые костанайские экспедиторы воспользовались «зеленым светом», который включают налоговики, и уже перешли на общеустановленный режим. Но в большинстве своем эта фокус-группа предпринимателей недоверчиво отнеслась к предложению органов государственных доходов и пока осторожничает. Да мало ли что там может прои­зойти в ближайшие три года – ну хотя бы смена руководства ДГД, которое вдруг скажет, что никакого обещания бизнесу не давало, а значит, налоги уплачивать все же придется... А сидеть и бояться этого – все равно что играть на собственных нервах.

Так что подумали предприниматели и решили идти дальше – написали коллективное обращение на имя Главы государства. Группа костанайских бизнесменов просит Президента вмешаться в сложившуюся ситуацию и обязать налоговую службу отозвать уведомления с добровольным переходом на общеустановленный режим со следующего налогового периода, а точнее с 1 июля 2023 года.

В противном случае из-за большой финансовой налоговой нагрузки, несоразмерной с реальными доходами и платежеспособностью предприятий, компании будут вынуждены закрыться. А это в свою очередь повлечет за собой существенное уменьшение поступлений в госбюджет, ведь только в Костанайской области около 1 000 ИП и ТОО, попавших в такую ловушку, а значит, значительно повысятся уровень безработицы и социальная напряженность.

Чем закончится вся эта история, с замиранием сердца следит предпринимательское сообщество всей республики. Ведь как выяснилось, по такому же принципу, что и костанайские экспедиторы, работают 95% предприятий в РК в сфере грузоперевозок!

Но вот что любопытно: почему-то только в одном Костанае пока обнаружилась такая проб­лема... Это что же получается? Налоговые органы бездействуют по всей стране? Или Костанай стал этакой «экспериментальной площадкой»? Мол, посмотрим, как поведут себя местные предприниматели, а дальше «война план покажет»?

А может, и вовсе костанайские органы государственных доходов неправильно трактуют Налоговый кодекс и экспедиторы все же имеют право работать, используя упрощенную декларацию? Вероятно, в ближайшее время ответы на эти вопросы все же найдутся и покажутся не столь страшным кошмаром для бизнеса.