Защиты у Президента просят костанайские предприниматели, которых обязывают перейти с упрощенной декларации на общеустановленный налоговый режим задним числом, с 2020 года
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Валентина Мелехова
Нынешней весной костанайских экспедиторов, оказывающих транспортно-логистические услуги, в буквальном смысле огорошили органы госдоходов. В середине апреля предпринимателям в личные кабинеты налогоплательщика посыпались «письма счастья», в которых значилось, что на протяжении последних десяти лет все они работали, нарушая закон.