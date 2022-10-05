Застали с рачком

За незаконной добычей целебного рачка Artemia salina застали браконьеров полицейские Северо-Казахстанской области.

На берегу соленого озера возле села Сенжарки они обнаружили в кузове грузовика 40 мешков с песком и рачком Artemia salina. Еще 10 мешков лежали в багажнике внедорожника. По подозрению в браконьерстве задержаны девять жителей Северо-Казахстанской области без разрешительных документов на добычу рачка.

– По данному факту проводится досудебное расследование. Сумма ущерба будет установлена после проведения необходимых экспертиз. Как правило, в случаях с рачком Artemia salina ущерб исчисляется миллионами тенге, – сообщил старший инспектор по особым поручениям группы природоохранной полиции ДП СКО Асхат Кожабаев.

Напомним, что востребованный в фармацевтике и косметологии рачок Artemia salina пользуется значительным спросом на черном рынке. Способность жить в соленой воде артемии приобрели благодаря механизму выделения излишков соли. Этот рачок – любимый корм фламинго. Артемия крайне питательна, богата белком, витаминами и аминокислотами. Из этих рачков делают биологически активные добавки и лекарственные средства. Используется Artemia salina в косметологии. В некоторых странах Азии артемии приписывают также чудодейственные лечащие свойства, из-за чего местные жители и вылавливают рачков тоннами.