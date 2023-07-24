Застрелил взрослого и ранил ребенка житель Жетысу

16 лет проведет в тюрьме житель Жетысуской области за умышленное убийство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам области.

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В мае прошлого года подсудимый А. во дворе своего дома в ходе словесной ссоры решил убить М. и умышленно 2 раза выстрелил из охотничьего ружья в его шею. От полученных ран последний скончался на месте.

В той ссоре получил дробовое ранение в руку малолетний сын погибшего.

Судом квалифицировал уголовное деяние подсудимого по пункту 6 части 2 уголовной статьи 99 Уголовного кодекса (убийство способом, опасным для жизни других людей) и по части 3 статьи 287 УК (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Суд по совокупности преступлений окончательно назначил А. 16 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в силу.