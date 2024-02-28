Застройщики незаконно привлекали деньги дольщиков в Карагандинской области

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Как сообщается, деньги дольщиков без разрешения привлекли 15 компаний.

При этом по состоянию на 28 февраля к административной ответственности за нарушение части 1 статьи 320 КоАП РК («Нарушение требований законодательного акта РК о долевом участии в жилищном строительстве и жилищного законодательства РК») привлечены следующие застройщики:

1. ТОО «КапиталСтрой-ХХI», ЖК «Manhattan».

2. ТОО «Sapa City», ЖК «Аспан».

3. ТОО «СМК Group», ЖК «Baiterek».

4. ТОО «АЛЬФиД», ЖК «Onyx».​

5. ТОО «T-K Building», ЖК «Al-Farabi».

6. ТОО «TT INVEST», ЖК «ХАН».

7. ТОО «RGB GROUP», ЖК «Central Park».

8. ТОО «BMS Engineering», МЖД (Балхаш).

9. ТОО «ORDA Minerals», ЖК «Inju City».

10. ТОО «Satti Lux Stroi», ЖК «Нура».

11. ТОО «ККК Бетон», ЖК «Бақытты отбасы».

12. ТОО «Караганда Паркинг», ЖК «Кулагер».

13. ТОО «ADS Engineering», МЖД (Балхаш).