Застрявших в странах Ближнего Востока казахстанцев возвращают на родину

Гражданская авиация
83
Дана Аменова
специальный корреспондент

Авиакомпании Air Astana и SCAT выполнили серию репатриационных рейсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, авиакомпания Air Astana вывезла 640 человек из Саудовской Аравии. В ночь с 3 на 4 марта были выполнены четыре репатриационных рейса: Медина-Атырау, Медина-Актау и два рейса Джидда-Атырау. 

Общее количество пассажиров, вернувшихся в Казахстан, составило 640 человек. Для удобства пассажиров авиакомпания также выполнила два рейса из Атырау в Алматы и один рейс в Астану.

На 4 марта запланировано дополнительно два репатриационных рейса, которые будут реализованы совместно с МИД РК. Вылет из Джидды в Актау в 18:00, прилет в Актау в 01:05+, с последующим прибытием в Алматы в 06.05+.

Вылет из Джидды в Атырау в 20:45, прилет в Атырау в 05:05+, с последующим прибытием в Алматы в 09:55+. Везде указано время аэропорта вылета и прилета.

Национальный авиаперевозчик продолжает внимательно следить за развитием ситуации и будет оперативно информировать пассажиров о дальнейших изменениях.

Кроме того,  авиакомпания SCAT выполнила рейс DV5361 по маршруту Алматы – Маскат – Алматы на воздушном судне Boeing 767. В Казахстан доставлены 314 человек. Работа по возврату граждан Казахстана продолжается в координации с заинтересованными государственными органами и авиаперевозчиками.

 

 

#родина #возвращение #Ближний Восток #Минтранспорта

