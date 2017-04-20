​Заступили на Вахту памяти

Вадим Махин

Традиционную ежегодную Вахту вот уже в 12-й раз организует городской Координационный совет общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных конфликтов. В преддверии Дня Победы у Вечного огня выставляется почетный караул молодых патриотов. Тем самым молодое поколение отдает дань уважения подвигам героев Великой Отечественной войны, беря с них пример беззаветного служения Родине и своему народу и поднимая статус защитника родной земли.

Выступая на митинге по случаю открытия Вахты памяти, председатель координационного совета Мурат Абдушкуров, капитан I ранга, ветеран Вооруженных сил Купесбай Жанпиисов, представители общественности отметили, что открытие молодежного поста номер 1 у Вечного огня – это дань памяти отцов и дедов, отдавших жизнь за свободу и независимость Отечества. Каждому поколению выпадает задача по защите мира и спокойствия в нашей стране. И быть верным этой священной миссии – долг всех граждан суверенного Казахстана.

Мы подходим к группе учащихся из колледжа Международной академии бизнеса. Они пришли на открытие Вахты вместе со своим преподавателем Гульмирой Жаксылыковной, в девичестве Шехватовой. Ее отец, по воинской специальности артиллерист, освобождал российские города и села, Украину, Белоруссию, Польшу. Награжден орденом Славы I и II степени, медалью «За отвагу». Из небольшой группы колледжа у 5 учащихся, заступающих на Вахту, дедушки и бабушки сражались на фронтах войны, а у ученицы Надиры ее прадед, Мирзагельды Исенгенов, воевал в составе стрелковой дивизии. Он также освобождал Белоруссию. День Победы встретил в Германии.

На церемонии открытия Вахты показательные выступления с оружием по программе военного спецназа продемонстрировали старшеклассники средних школ – воспитанники военно-патриотического клуба «Честь имею».

Школьники, заступившие на Вахту памяти, оправдали ожидания учителей, показав, что патриотические традиции старшего поколения будут крепнуть и развиваться. 

