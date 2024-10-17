Завершена модернизация четырех котлов

Капитальный ремонт Кентауской ТЭЦ не проводили с 1956 года, уровень износа оборудования теплоэнергоцентрали превышает 85%. В этом году проводятся работы по реконструкции котлов.
Полностью завершены строительно-монтажные работы на котлах № 8, 9, 10 и 11. Модернизация еще двух котлоагрегатов – № 7 и 1 – продолжается в соответствии с утвержденным графиком.
Также завершены текущие ремонты на котлах № 5 и 6. К отопительному сезону на данный момент готовы шесть котлов, из которых четыре прошли реконструкцию, а два – плановый ремонт.
Руководство предприятия подчеркивает, что для постоянного теплоснабжения Кентау достаточно трех котлов, остальные будут резервными. На складе компании запасено 13,7 тыс. тонн угля. Заключен контракт на поставку еще 44 тыс. тонн каменного топлива. Поставка уже началась.
В рамках кампании по подготовке к зиме в Кентау обновили 6,6 км магистральных теплотрасс. Подготовлен проект по реконструкции 14,5 км.