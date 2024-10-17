Завершена модернизация четырех котлов

Капитальный ремонт Кентауской ТЭЦ не проводили с 1956 года, уровень износа оборудования теплоэнергоцентрали превышает 85%. В этом году проводятся работы по реконструкции котлов.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Полностью завершены строительно-монтажные работы на котлах № 8, 9, 10 и 11. Модернизация еще двух котлоагрегатов – № 7 и 1 – продолжается в соответствии с утвержденным графиком.

Также завершены текущие ремонты на котлах № 5 и 6. К отопительному сезону на данный момент готовы шесть котлов, из которых четыре прошли реконструкцию, а два – плановый ремонт.

Руководство предприятия подчеркивает, что для постоянного теплоснабжения Кентау достаточно трех котлов, остальные будут резервными. На складе компании запасено 13,7 тыс. тонн угля. Зак­лючен контракт на поставку еще 44 тыс. тонн каменного топлива. Поставка уже началась.

В рамках кампании по подготовке к зиме в Кентау обновили 6,6 км магистральных теплотрасс. Подготовлен проект по реконструкции 14,5 км.