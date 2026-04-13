Завершено расследование по делу финпирамиды Boxy Wealth

78 потерпевших вложили в пирамиду более 110 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по г.Алматы окончил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Boxy Wealth, сообщает Kazpravda.kz

Следствие установило, что подозреваемая в течение года руководила структурным подразделением проекта в Алматы. Проект функционировал через интернет-ресурс «www.boxywealth.com» и мессенджеры, включая чат «Күнделікті табыс», где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии вовлекались граждане в инвестиционную платформу.

Для участия пользователям предлагалось приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещалась доходность от 5% до 10% в день. Дополнительно действовала реферальная система с начислением бонусов за привлечение новых участников. Деньги принимались через банковские счета физических лиц (дроперов), с последующим переводом средств в криптовалюту посредством P2P-операций.

Для формирования доверия была зарегистрирована компания, организована работа офиса, проводилась рекламная кампания, демонстрировались показатели «доходности», а также обеспечивалось проведение консультаций для вкладчиков. В результате 78 потерпевших вложили в пирамиду более 110 млн тенге.

Подозреваемая помещена под стражу. С санкции суда наложен арест на ее земельный участок в Алматы. Уголовное дело направлено в суд.

Агентство по финансовому мониторингу рекомендует гражданам тщательно проверять легальность инвестиционных проектов, оценивать достоверность предоставляемой информации и убедиться в законности деятельности организаций перед вложением средств.

#расследование #финпирамида #Boxy Wealth

