Завершился совместный образовательный курс Сената и Нацбанка

В Астане завершился специализированный четырехнедельный образовательный курс по денежно-кредитной политике, организованный Сенатом совместно с Национальным Банком РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: пресс-служба Сената

Проект стал ключевым этапом в системной работе, инициированной спикером Сената Мауленом Ашимбаевым по развитию аналитических компетенций отечественного экспертного сообщества и углублению профессионального диалога между законодательной властью и главным монетарным регулятором страны.

В этом году рамки курса значительно расширились – его слушателями стали 80 человек. Его ключевая цель продиктована необходимостью оперативного реагирования на современные глобальные и внутренние экономические вызовы. В условиях трансформации мировых рынков, перезагрузки макроэкономической политики Казахстана и реализации масштабных социально-экономических реформ, глубокое понимание монетарных механизмов становится критически важным.

Программа курса охватила самый широкий спектр актуальных тем. В ходе интенсивных сессий участники детально изучили как механизмы формирования и трансмиссии базовой ставки в экономику, так и инструменты таргетирования инфляции и управления инфляционными ожиданиями. В программу также включено изучение мировых экономических трендов, валютных рисков и мер по обеспечению устойчивости национальной валюты.

Особое внимание было уделено практическим кейсам и открытым дискуссиям, в ходе которых участники смогли смоделировать влияние различных сценариев денежно-кредитной политики на реальный сектор экономики и благосостояние граждан.

Как отмечают организаторы, интерес к программе ежегодно растет, находит большой отклик и практическое применение в работе экспертов из разных сфер. Поэтому важно продолжать практику проведения подобных обучающих мероприятий. По завершении курса всем слушателям были вручены соответствующие сертификаты.

Напомним, за последние годы Сенат провел серию семинаров, посвященных применению больших данных и искусственного интеллекта в аналитике, при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, курс по развитию транспортно-логистической отрасли, при поддержке Администрации Президента РК и другие. Данные инициативы нацелены на расширение и углубление аналитических навыков у казахстанских экспертов и профильных специалистов.

