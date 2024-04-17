Завод снесен в принудительном порядке в Алматинской области

Эта история тянется аж с весны 2005 года. Именно тогда согласно постановлению акимата Енбекшиказахского района ТОО «Құрылыс Көмек ХХІ» получило два земельных участка общей площадью 11 га.

фото пресс-службы акимата Енбекшиказахского района

Один надел был выдан для строи­тельства и обслуживания промышленной базы (кирпичного завода), другой – для размещения карьера.

Год спустя, в декабре 2006-го, постановлением акимата Алматинской области предприятию предоставили право временного возмездного землепользования для добычи суглинков.

По данным местных властей, в 2021 году объект был демонтирован, а на его месте хозяева воздвигли новый кирпичный завод, не имея на руках разрешительных документов.

Как мы уже сообщали, начиная с 2020 года жители Енбекшиказахского района направили множество писем в областной акимат, департамент экологии, прокуратуру и земельную инс­пекцию с требованиями закрыть промышленные карьеры, расположенные рядом с жилым сектором. По данным активистов, сельчане потеряли сон и покой, грохот и пыль стали их постоянными спутниками. Добыча щебня и других строительных материалов, производимая близ сел и дачных массивов, привела к росту аллергии и других заболеваний.

Как рассказывали сельчане, во время работы кирпичных заводов и песчано-гравийных карьеров (таковых в районе нас­читывается больше 10) толстый слой пыли проникает в дома, дышать невозможно. По обращениям граждан неоднократно проводились замеры уровня шума и содержания пыли, выявлялось превышение допустимых норм. В отношении предприятий-нарушителей применялись штрафные санкции, однако мельницы-дробилки продолжали громыхать и днем, и ночью.

Наконец, весной прошлого года многочисленные жалобы на работу каменоломен возымели результат. По решению суда был произведен снос кирпичного завода ТОО «Кайназар», пост­роенного без согласования с уполномоченными госорганами. Как выяснилось, хозяева объекта вели работу, не подготовив проектно-сметную документацию, не обеспечив авторский и технический надзор.

Областное управление ГАСК выявило ряд нарушений и в деятельности ТОО «Құрылыс Көмек ХХІ». Летом прошлого года по решению специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области были снесены сушильное помещение и склад кирпичного завода, возведенного в санитарно-защитной зоне, то есть в непосредственной близос­ти к жилому массиву.

Предпринимателей оштрафовали, обязав демонтировать другие самовольные постройки – формовочный цех и навесы, чего сделано не было. В итоге на днях судебное решение вступило в законную силу: завод снесен полностью в принудительном порядке.