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Прошедший в американском Бостоне чемпионат мира по фигурному катанию подарил немало радостных моментов казахстанским болельщикам. Но особый восторг вызвало выступление лидера нашей мужской сборной Михаила Шайдорова, который смог завоевать серебряную медаль.

Отметим, что это четвертая медаль в спортивной истории нашей страны в данном виде спорта – ранее Денис Тен завоевывал «серебро» на чемпионате мира 2013 года и «бронзу» в 2015 году, а еще одно «серебро» в 2019 году брала Элизабет Турсынбаева.

Удивить всех Михаил смог в первый же день выступления на первенстве планеты, когда по итогам короткой программы вошел в тройку лидеров, получив от судей 94,77 балла (54,15 балла за технику и 40,62 – за компоненты). При этом он установил новый национальный рекорд Казахстана, превзойдя достижение Дениса Тена, который в 2013 году получил 91,56 балла в короткой программе.

Шайдоров представил программу, включающую семь техничес­ких элементов. Прокат начался с уверенного исполнения четверного лутца в каскаде с тройным тулупом, за которыми последовал четверной тулуп. Катание было просто изумительным. Единственная ошибка произошла при выполнении тройного акселя, который Михаил не сумел выполнить чисто. Тем не менее все остальные элементы были исполнены на высоком уровне, что и поз­волило ему занять в итоге третье промежуточное место.

Ну и все, конечно же, с замиранием сердца ждали его выступления в произвольной программе. Начал он его с фантастического каскада из тройного акселя и четверного сальхова через ойлер. Далее продемонстрировал еще несколько не менее сложных элементов, которые включали в себя четверной лутц, квад-тулуп, каскад из тулупов, чем просто заворожил весь зал. По окончании выступления трибуны неистово ему рукоплескали. За эту прог­рамму он набрал 192,7 балла, что в сумме двух упражнений составило 287,47 балла. Это означало, что он вошел в число лучших фигуристов мира, при этом получив «серебро»!

«Михаил Шайдоров из Казахстана вслед за победой на чемпионате четырех континентов повторил еще одно достижение своего прославленного соотечест­венника Дениса Тена. Денис завое­вал «серебро» чемпионата мира в 2013-м. Ученик олимпийского чемпиона-1994 Алексея Урманова и Ивана Ригини проводит лучший сезон в карьере: он стал вторым на этапе Гран-при в Китае, пятым в финале Гран-при, бронзовым призером Азиатских игр, а затем выиграл чемпионат четырех континентов, и вот теперь он стал серебряным призером чемпионата мира. После короткой программы Миша был третьим, и понятно, какое давление этот результат и близость медалей оказывали на него. Но он справился с произвольной, продемонстрировав второй по сложности контент, который представляют одиночники на международных стартах на данный момент, в том числе исполнил самый дорогой элемент – ставший фирменным каскад тройной аксель-ойлер-четверной сальхов», – написали на официальном сайте Международного олимпийского комитета, который не всем раздает такие комплименты.

Победителем чемпионата мира в этот раз стал американец Илья Малинин, получивший 318,56 балла, а с «бронзой» первенство планеты завершил японец Юма Кагияма (278,19), которому, кстати, очень многие как раз таки и прочили «золото».

Благодаря этому достижению Шайдорова Казахстан гарантированно получил одно олимпийское место в мужском одиночном катании на 2026 год, и при этом данная квота может увеличиться до двух через дополнительный отбор.

«Я не могу в это поверить. Я не думал о медали, когда выходил кататься. Я просто хотел сделать это как можно лучше, наслаждаться всеми эмоциями на этой прекрасной арене. Хотелось выложиться по максимуму. Не думал, что закончу сезон таким образом», – сказал после выступления Шайдоров в интервью мировым СМИ.

Михаил родился 25 июня 2004 года в Алматы и в пять лет начал заниматься фигурным катанием под руководством отца, Станислава Шайдорова, между прочим, в свое время многократного чемпиона Казахстана. С 2018 года 20-летний спортсмен начал работать с российским тренером, олимпийским чемпионом 1994 года Алексеем Урмановым и завое­вывать награды на престижных мировых турнирах среди юнио­ров. Он стал первым фигуристом, который на соревнова­ниях показал сложнейший каскад: тройной аксель плюс четверной тулуп. В 2022 году Михаил завоевал «серебро» юниорского чемпионата мира – эта награда стала первой в истории страны на таких соревнованиях, а в ноябре 2024 года стал еще и первым в истории Казах­стана фигуристом, которому удалось пробиться в финал мирового Гран-при в Гренобле (Франция), в котором приняли участие шесть сильнейших спортсменов мира.

Отметим также, что по итогам мирового первенства в Бостоне Михаил Шайдоров поднялся на третью позицию обновленного рейтинга ISU (Международного союза конькобежцев). Первую строчку занял Илья Малинин, а на втором месте расположился Юма Кагияма. Кроме того, в десятку лучших фигуристов планеты также вошли Адам Сяо Хим Фа (Франция), Шун Сато (Япония), Кевин Аймо (Франция), Даниэль Грассль (Италия), Ника Эгадзе (Грузия), Лукас Бричги (Швейцария) и Маттео Риццо (Италия). Все эти вышеназванные спортсмены и будут главными претендентами на олимпийские награды.

Еще одну олимпийскую лицензию на этом же первенстве нам принесла лидер женской сборной Казахстана Софья Самоделкина. Путевку в Италию-2026 она получила после того, как набрала по итогам двух упражнений 181,36 балла и заняла 14-е итоговое место. Победительницей чемпионата мира в женском одиночном катании стала американская фигуристка Алиса Лью, которая за исполнение короткой и произвольной программ набрала 222,97 балла.

Если кто-то подумает, что это не очень успешное выступление, то во многом будет ошибаться. То, что она осталась за чертой 10 лучших фигуристок планеты, можно объяснить многими факторами, в том числе, к сожалению, и тем, что Казахстан после завершения карьеры Элизабет Турсынбаевой утратил свою узнаваемость в женском фигурном катании.

Да, Софья на чемпионате мира откатала не идеально, но уж точно не хуже тех спортсменок, кто по итогам, помимо десятки лучших, расположился выше нее. Главное, с каждым турниром она все больше заявляет о себе. Именно Самоделкиной предстоит в ближайшее время вести за собой новое поколение отечественных фигуристок. Софье совсем недавно исполнилось 18 лет, у нее был небольшой перерыв в карьере, но сейчас она семимильными шагами наверстывает упущенное.

«Если Самоделкина с нынешними физическими кондициями справляется со всеми прыжками, представляете, на что она будет способна, когда кондиция улучшится? А она должна улучшиться, потому что, во-первых, мы продолжаем работать в этом направлении, а во-вторых, у нас нет другого пути. Собственно говоря, физическая кондиция – это единственное, что мне от Самоделкиной нужно. И мы сразу возьмемся за восстановление четверных прыжков, так же как и тройного акселя. С такой девочкой это абсолютно решаемая задача, не запредельная», – отметил в интервью журналистам ее нынешний тренер американец Рафаэль Арутюнян.

«Сейчас я расстроена, потому что последний каскад получился не таким, как рассчитывала. Из этого сезона я вынесла следующий урок – мне нужно внимательнее прислушиваться к тому, что говорят мои тренеры. Сейчас переехала в США, чтобы полноценно работать с Рафаэлем Арутюняном. Хочу много работать и совершенствоваться во всем: в прыжках, в технической подаче. Следующий сезон олимпийский – он очень важен», – приводит слова Самоделкиной Goldenskate.

В свою очередь нам нужно во всем поддерживать Михаила и Софью и верить в их успешную карьеру.