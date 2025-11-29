Зажжен огонь зимних Игр

Олимпиада
Аскар Султан

В Греции в Древней Олимпии состоялась торжественная церемония зажжения огня зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

фото Getty Images

Из-за плохой погоды одна из самых важных процедур Игр была проведена не в храме Геры, а во внутреннем помещении Археологического музея. Верховной жрицей вновь выступила актриса Мэри Мина. На торжественном событии присутствовали президент Греции Константинос Тасулас, глава Международного Олимпийского комитета Кирсти Ковентри, президент организационного комитета Олимпийских и Пара­лимпийских игр 2026 года Джованни Малаго и другие.

Первым факелоносцем стал призер Олимпийских игр-2024 Петрос Гайдацис. 4 декабря после греческого этапа эстафеты огонь прибудет в Рим. В Италии она пройдет по территории всех 110 провинций и продлится до 6 февраля. Пос­ледней точкой станет стадион «Сан-Сиро» в Милане, где и состоится церемония открытия Олимпиады-2026.

Напомним, что крупнейшее зимнее спортивное событие соберет более 3 500 атлетов из 93 стран, которые разыграют 195 комплектов наград в 16 олимпийских дисциплинах. Игры пройдут сразу в нескольких кластерах: в Милане, Кортине, Вальтеллине и Валь-ди-Фьемме. В программу включены основные зимние дисциплины: биатлон, коньковые и лыжные виды спорта, хоккей с шайбой, фристайл, сноуборд, санный спорт, бобслей и ски-альпинизм.

В рамках подготовки казах­станских спортсменов к ведущим зимним стартам Министерство туризма и спорта совместно со спортивными федерациями разработали Комплексный план подготовки команд. Предусмот­рено проведение учебно-тренировочных сборов, медицинское и психологическое сопровождение, финансовое обеспечение, предоставление необходимого спортивного инвентаря, питания, а также работа с квалифицированными тренерами.

Формирование национальной сборной производится по итогам этапов Кубка мира, на которых определяются лицензии. На данный момент Казахстан уже завоевал две олимпийские лицензии в фигурном катании – их обеспечили Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина. Окончательный состав сборной и общее количество лицензий будут подтверждены после завершения всех этапов Кубка мира в конце января.

Сегодня в Казахстане активно развиваются 13 зимних олимпийских видов спорта, в которых занимаются около 139 тыс. спортсменов под руководством 1 838 тренеров. Зимняя спортивная инфраструктура и подготовка кадров ведутся во всех регио­нах страны, за исключением Жамбылской области.

В текущем году казахстанские спортсмены успешно выступили на нескольких международных стартах. Так, Анастасия Городко стала чемпионкой мира среди юниоров в могуле и завоевала бронзу на взрослом чемпионате. Михаил Шайдоров получил серебро мирового первенства по фигурному катанию, а Софья Самоделкина завоевала первую для Казах­стана женскую медаль на этапе Гран-при. Денис Никиша два года подряд – в 2024-м и ­2025-м – становился серебряным призером чемпио­натов мира по шорт-треку. Евгений Кошкин завоевал две золотые медали Кубка мира по конькобежному спорту, а на Азиатских играх 2025 года Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов стали чемпио­нами в фристайл-акробатике.

#Олимпийские игры #Греция #церемония зажжения огня

