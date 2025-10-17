Здоровый подход

Колонка обозревателя
322
Елена Левкович

Был в советских хрестоматиях для средней школы рассказ Анатолия Алексина «Подумаешь, птицы!..». Рассказ грустный, сколько раз перечитывала, всегда плакала: мама мальчика умерла, а отношения с мачехой не сложились. «Колькину маму никто по имени-отчеству не называл, все, даже ребята, называли ее просто Лелей», – так начинается повествование.

Изображение сгенерировано нейросетью

Мальчик помнил, что мама никогда не давала отцу раскисать. Он был старше, болел, но Леля научила его жить полной жизнью. А после ее ухода новая жена неизменно повторяла: «Ты забываешь о своей болезни!» А мама как раз старалась, чтобы отец о своей болезни никогда не вспоминал».

Почему-то меня, школьницу, эта фраза зацепила. Хотя, казалось бы, чего о таком думать в юности? Но нет-нет, да и всплывало это в памяти, со временем все чаще, когда уже и поводы появились: моя бабуля, прожившая 96 лет, с дважды замененным кардио­стимулятором, упорно следовала принципу не помнить о болезнях.

Врачи ей говорили: вам нельзя без таблеток – и давление, и сердце! И мама моя постоянно напоминала: утром – это лекарство, перед сном – еще горсточку. А бабуля что? Она послушно складывала блистеры в металлическую банку из-под печенья, согласно кивала головой и… ничего не принимала.

– Сколько мне там уже осталось! – махала она рукой лет в 85. – Сколько Боженька отмерил, столько и проживу. Зачем я буду все это глотать?

И ехала на дачу. На перекладных. А там еще с километр от остановки пешком до «фазенды». Дойдет, панамку на голову и вперед – грядки пропалывать, двор подметать. Абрикосы собирала – подставит стремянку на крышу бани и только считай ведра. И с орехами так же.

Сколько было уговоров! «Мама, ты совсем не думаешь о своем здоровье!» – металась в панике ее дочь, моя мама. Мы приезжали на дачу в выходные, оттаскивали бабулю от непереводившейся на земле работы. Но бабуля так же беспечно махала рукой, а уже спустя полчаса мы все вместе поливали, копали…

Бабуля не хотела думать, что у нее что-то болит. Ну, болит, подумаешь, значит, живая, уже слава богу. А то что устала... «На том свете отдохну», – смеялась моя бабулька.

Конечно, иногда никакая бравада не скрывала ее дурного самочувствия. Давление подскакивало так, что только скорую вызывать. «Только попробуйте!» – командовала бабуля. – Еще не хватало – врачей мотать к старухе. Стыдоба какая!» И только когда совсем прижимало, она доставала ту самую металлическую банку, выпивала табле­точку и позволяла себе отлежаться.

«Движенье – жизнь» – засекали мы неугомонную женщину через пару дней на выходе из квартиры в 7 утра. И снова дача, походы на рынок... Сломил бабулю ковид: в 93 года, тяжело переболев, она стала слабеть. Но до последнего сама рвалась печь вкусненькое правнукам, играла с ними в шашки…

На днях зашла я в аптеку. А там бабулька стоит – копия моей. Таблетки дорогие, не хватало у бабушки, я предложила добавить сколько надо или полностью оплатить.

– Да ну, подожду я пенсию! Мне 85 лет, куда торопиться? – улыбнулась старушка. – А ты чего такая молодая и лекарства покупаешь? Ты давай-ка голову не морочь, заставляй свой организм работать без химии. И никогда не говори: «Я болею». Никогда!

Может, и правда, мы чересчур себя жалеем? Тут кольнуло, там прихватило – и у нас паника. Может, и правда, надо проще реагировать и лечить себя свежим воздухом и мантрой «У меня ничего не болит»?

Все колонки автора
#здоровье #пенсия #мысли #образ жизни #молодость

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

ТБО на экспорт – чем не товар?
Дурное воспитание
Ожидание праздника
Меняя минус на плюс

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]