Мальчик помнил, что мама никогда не давала отцу раскисать. Он был старше, болел, но Леля научила его жить полной жизнью. А после ее ухода новая жена неизменно повторяла: «Ты забываешь о своей болезни!» А мама как раз старалась, чтобы отец о своей болезни никогда не вспоминал».

Почему-то меня, школьницу, эта фраза зацепила. Хотя, казалось бы, чего о таком думать в юности? Но нет-нет, да и всплывало это в памяти, со временем все чаще, когда уже и поводы появились: моя бабуля, прожившая 96 лет, с дважды замененным кардио­стимулятором, упорно следовала принципу не помнить о болезнях.

Врачи ей говорили: вам нельзя без таблеток – и давление, и сердце! И мама моя постоянно напоминала: утром – это лекарство, перед сном – еще горсточку. А бабуля что? Она послушно складывала блистеры в металлическую банку из-под печенья, согласно кивала головой и… ничего не принимала.

– Сколько мне там уже осталось! – махала она рукой лет в 85. – Сколько Боженька отмерил, столько и проживу. Зачем я буду все это глотать?

И ехала на дачу. На перекладных. А там еще с километр от остановки пешком до «фазенды». Дойдет, панамку на голову и вперед – грядки пропалывать, двор подметать. Абрикосы собирала – подставит стремянку на крышу бани и только считай ведра. И с орехами так же.

Сколько было уговоров! «Мама, ты совсем не думаешь о своем здоровье!» – металась в панике ее дочь, моя мама. Мы приезжали на дачу в выходные, оттаскивали бабулю от непереводившейся на земле работы. Но бабуля так же беспечно махала рукой, а уже спустя полчаса мы все вместе поливали, копали…

Бабуля не хотела думать, что у нее что-то болит. Ну, болит, подумаешь, значит, живая, уже слава богу. А то что устала... «На том свете отдохну», – смеялась моя бабулька.

Конечно, иногда никакая бравада не скрывала ее дурного самочувствия. Давление подскакивало так, что только скорую вызывать. «Только попробуйте!» – командовала бабуля. – Еще не хватало – врачей мотать к старухе. Стыдоба какая!» И только когда совсем прижимало, она доставала ту самую металлическую банку, выпивала табле­точку и позволяла себе отлежаться.

«Движенье – жизнь» – засекали мы неугомонную женщину через пару дней на выходе из квартиры в 7 утра. И снова дача, походы на рынок... Сломил бабулю ковид: в 93 года, тяжело переболев, она стала слабеть. Но до последнего сама рвалась печь вкусненькое правнукам, играла с ними в шашки…

На днях зашла я в аптеку. А там бабулька стоит – копия моей. Таблетки дорогие, не хватало у бабушки, я предложила добавить сколько надо или полностью оплатить.

– Да ну, подожду я пенсию! Мне 85 лет, куда торопиться? – улыбнулась старушка. – А ты чего такая молодая и лекарства покупаешь? Ты давай-ка голову не морочь, заставляй свой организм работать без химии. И никогда не говори: «Я болею». Никогда!

Может, и правда, мы чересчур себя жалеем? Тут кольнуло, там прихватило – и у нас паника. Может, и правда, надо проще реагировать и лечить себя свежим воздухом и мантрой «У меня ничего не болит»?