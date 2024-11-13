«Зебра», которая не существует

Самое обидное, что городской бюджет выделяет на нанесение разметки немалые суммы. Но необходимые дорожные полосы для пешеходов и водителей попросту стираются.

Семейчанка Гульмира Неверова не первый год за рулем. И дороги Семея, где должны быть заветные желто-белые полоски, знает и не видит.

– Складывается такое впечатление, что на асфальт наносят обычную водо­эмульсионную краску. Вчера разметка еще была, но от постоянного трения шин она исчезает уже через неделю. Должен же наноситься специальный состав. А так это просто неразумная трата бюджетных средств, – считает семейчанка.

Как оказалось, тендер на проведение работ по нанесению разметки был проведен еще весной, на эти цели выделялись средства в сумме 178 млн тенге. По итогам конкурса победила карагандинская фирма Kaplan Group с ценовым предложением 128 млн. «Зебры» благодаря стараниям компании появились в райо­не школы № 16 по улице Беспаева, в районе железнодорожного вокзала и еще на некоторых центральных улицах. А потом подрядная организация попросту исчезла, не доделав работу…

На оживленных дорогах разметка попросту стирается

В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Семея рассказали, что подрядчик к работам приступил только в июле. Сделал «зебры» в центральной части города и пропал, поэтому акимат подал на него в суд, требуя признать исполнителя работ недобросовестным. А пока суд да дело, в управлении административной полиции привели неутешительные факты: даже возле школ небезопасно.

В области Абай из 330 образовательных учреж­дений, расположенных на улично-дорожной сети, 120 не оснащены необходимой дорожной инфраструктурой, обеспечивающей безопасность движения.

Всего в регионе 502 образовательных учреждения, среди которых 309 школ, 24 организации дополнительного образования, 127 дошкольных учреждений и 33 колледжа. Местным исполнительным органам полицейские рекомендовали усилить конт­роль и принять своевременные меры для улучшения дорожной безопасности у образовательных объектов.

К примеру, через территорию школы № 40 проторили себе дорожку жители частного сектора. Расположение школы их ничуть не смущает. На проблему обратили внимание в городском акимате. Аким Семея Нурбол Нурсагатов поручил перенести подъездной путь, а на территории школы построить футбольное поле.

– Мы проинспектировали несколько объектов образования: на прилегающих к ним территориях необходимо обновить дорожную разметку и установить предупреждаю­щие дорожные знаки по ограничению скорости. Наша основная задача – сделать подъездные пути к школам безопасными и удобными, – отметил аким Семея.

...В минувшую субботу Семей завалило снегом. Несмотря на заявления влас­тей, что работы по очистке дорог ведутся в круглосуточном режиме, дорожную разметку можно увидеть не везде. Кое-где мы не увидим ее и весной.