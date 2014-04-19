«Зеленая» альтернатива казахстанской экономики

Наши наблюдения, как и обращение к экономической литературе, показывают, что однозначного ответа на поставленные вопросы не может быть. Одни считают, что «зеленая» экономика лишь новомодный термин, который заменяет ставшее привычным экологическое развитие. По мнению других, это новые отрасли экономики, которые помогут улучшить природу страны. Еще более продвинутые связывают ее с новыми технологиями, внедрение которых позволит улучшить состояние экосистемы общества. Получило распространение и такое понимание этой категории, как новый этап развития производства, целью которого является выпуск экологически чистых продуктов.

Вероятно, можно назвать еще не менее десятка различных определений, каждое из которых в той или иной степени очень близко к истинной сути выражения. В первую очередь «зеленая» экономика направлена на экономное потребление тех ресурсов, которые подвержены истощению (полезные ископаемые – нефть, газ), а также на рациональное использование неисчерпаемых ресурсов. В основе «зеленой» экономики лежат чистые, или, как их теперь стали называть, «зеленые», технологии. В исследованиях казахстанских ученых уже дано обоснование, что развитие «зеленой» экономики позволит избежать нашей стране экологического кризиса, который затронул многие постиндустриальные страны. Вот почему идея «зеленого» развития стала одним из главных приоритетов Стратегии развития Казахстана до 2050 года.

На открытии третьей сессии Парламента РК пятого созыва 2 сентября 2013 года Президент особо подчеркнул необходимость быстрее приступить к рассмотрению законодательных основ для становления и развития «зеленой» экономики. В связи с этим Правительству было поручено ускорить внесение на рассмотрение Парламента соответствующих законопроектов. В качестве срочного рассмотрения в декабре 2013 года Парламентом были приняты поправки в законодательство по вопросам организации и проведения Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане. Тема выставки «Энергия будущего» в полной мере соответствует глобальным вызовам времени. Вслед за этим на рассмотрение парламентариев был представлен проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам перехода РК к «зеленой» экономике».

Цель принятия законопроекта – способствовать переходу к «зеленой» экономике с учетом уже достигнутых результатов и наработок. Как известно, первый этап внедрения принципов «зеленого» развития связан с реализацией курса на устойчивое развитие страны в долгосрочном периоде. Этот курс последовательно осуществляется в стране начиная с 2006 года. На первом этапе он был тесно увязан с достижением целей Стратегии развития Казахстана до 2030 года. И, согласно требованиям, изложенным в Послании Президента РК народу Казахстана от 2006 года, был взят за основу Стратегии вхож­дения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Уже тогда в качестве единого целого были определены три вектора развития страны: экономический, социальный и экологический. Реализация этого курса была направлена на достижение баланса экономических, социальных, экологических и политических аспектов развития РК. Он и сейчас рассматривается как основа повышения качества жизни и обеспечения конкурентоспособности страны в долгосрочной перспективе. Названные стратегии сыграли интегрирующую роль по отношению ко всем другим программным документам, принимаемым и реализуемым в стране.

Видимым результатом реализации данного курса стало повышение качества жизни до уровня наиболее конкурентоспособных и развитых стран мира. Кроме того, были созданы необходимые и важные механизмы повышения эффективности использования ресурсов, нового качества экономического роста, увеличения численности населения страны. Они сыграли заметную роль и в повышении качества трудовых ресурсов, улучшении состояния окружающей среды за счет снижения антропогенного давления, а также решении «исторических» экологических проблем, обеспечении устойчивости развития всех регионов республики.

Наличие названных стратегий для Казахстана – выигрышный момент. Он состоит в четком определении принципов, приоритетов, направлений и механизмов устойчивого и конкурентоспособного развития страны в долгосрочном периоде. Стратегии обосновывают механизмы и инструменты интеграции ресурсов, устанавливают целевые параметры развития и служат практической основой для индикативного планирования развития государства в целом, его регионов, отраслей и всех субъектов экономики.

Концепция перехода к «зеленой» экономике будет реализована в три этапа и рассчитана до 2050 года. На первом этапе, до 2020 года, основным приоритетом государства станет оптимизация использования ресурсов и повышение эффективности природоохранной деятельности, а также создание «зеленой» инфраструктуры. На втором этапе, до 2030 года, эта инфраструктура позволит начать преобразования национальной экономики, ориентированной на бережное использование воды, стимулирование развития и широкое внедрение технологий возобновляемой энергетики, а также строительство сооружений на базе высоких стандартов энергоэффективности. Третий этап продолжится до 2050 года. Он предполагает переход национальной экономики на принципы так называемой третьей промышленной революции, требующие использования природных ресурсов при условии их возобновляемости и устойчивости.

Согласно концепции будут реализованы целенаправленные меры по приоритетным направлениям, которые предполагают устойчивое использование водных ресурсов, развитие устойчивого и высокопроизводительного сельского хозяйства, энергосбережение и повышение энергоэффективности, развитие электроэнергетики, создание эффективной системы управления отходами, снижение загрязнения воздуха, создание эффективных систем сохранения и управления экосистемами.

Инструментами решения названных задач по секторам экономики являются уже действующие государственные программы и документы, в которых уже отражены различные направления «зеленого» развития, однако все они нуждаются в необходимых изменениях и дополнениях в части внедрения основных положений Концепции перехода к «зеленой» экономике.

С учетом корректировки программы должны отражать новые акценты по наиболее важным вопросам. К ним относятся улучшение качества воздуха, управление отходами производства и потребления, борьба с опустыниванием, деградация земель, повышение почвенного плодородия, развитие рыболовства, аквакультур и воспроизводство рыбных ресурсов и др. Как известно, часть этих работ уже выполняется.

На первом этапе реализации концепции к числу важнейших направлений работы парламентариев относятся прежде всего вопросы внедрения совершенно новых подходов к эффективности использования энергии. Для того чтобы выполнить поставленную Главой государства в Стратегии «Казахстан-2050» задачу: до 2020 года обеспечить экономию энергии по 2,5% ежегодно, а после 2020 года – по 3,5%. В таком случае будет достигнут необходимый уровень энергоэффективности отечественных предприятий с одновременным выполнением задач в рамках построения «зеленой» экономики. Повышение эффективности и энергосбережения требует совершенствования законодательства и формирования совершенно новой культуры энергосбережения как в экономике, так и в повседневной жизни.

Задачи первого этапа не могут решиться мгновенно. Они требуют детализации по направлениям и по срокам. На мой взгляд, прежде всего наши усилия должны быть сосредоточены на создании условий для масштабного распространения нетрадиционных источников энергии, для чего у нас есть все необходимые возможности и потенциал. При этом развитие во­зобновляемых источников энергии в Казахстане должно осуществляться на системной основе и требует государственной поддержки.

Значительный опыт «зеленого» развития накоплен в целом ряде стран мира. Те, кто бывал в Египте, Израи­ле, Иране, Ираке и других странах, расположенных существенно южнее Казахстана, могли увидеть расположенные на крышах домов солнечные коллекторы или ветряные установки, стоящие за городскими поселениями. Однако «зеленая» экономика – это не только масштабное использование в ряде стран солнечной и ветряной энергии. Это и системные меры по развитию возобновляемой энергии, введение льготных тарифов, органическое сельское хозяйство, устойчивое городское планирование, грамотное лесоуправление и создание экосистемных услуг и многое другое.

При этом большинство примеров указывает на то, что эффективное «зеленое» развитие любой страны возможно только при целенаправленной поддержке государства. В этом плане перспективным полем для изучения «зеленого» развития на системной основе, на мой взгляд, представляют государства Евросоюза. Особенно значительных успехов достигли Германия, Финляндия, Италия и другие страны ЕС. С ними, как известно, уже налаживаются тесные партнерские отношения на взаимовыгодной договорной основе.

В ходе недавнего визита в нашу страну председателя парламента Финляндии Э. Хейнялуома отмечалась готовность этой страны поделиться своим опытом и поддержать казахстанскую инициативу и присое­диниться к Хартии по программе партнерства «Зеленый мост». Надо сказать, что это предложение казахстанского Лидера нашло отклик и в других странах мира, прежде всего у наших традиционных партнеров.

Опыт наших финских коллег для казахстанских парламентариев представляет интерес и в части законодательного обеспечения, дефицит которого все мы сегодня пожинаем. Под флагом инновационных Правительством принимается немало программ, в том числе и по отходу от «коричневой» экономики.

На их реализацию затрачиваются огромные бюджетные средства и инвестиционные ресурсы. Но, к сожалению, запланированные показатели диверсификации нашей экономики, сокращения импорта, роста экспорта и наполнение внутреннего рынка качественными отечественными товарами, в том числе продовольственными, все также остаются в сфере ожиданий и оптимистических прогнозов на будущее. В частности, это касается как реализации ГП ФИИР, первый этап которой завершается уже в текущем году, так и программы развития АПК. Однако без внедрения соответствующих правовых механизмов рано говорить о промышленной и продовольственной безопасности страны, а также о переходе на «зеленые» технологии в этих сферах.

На фоне общих разговоров и отдельных мер по переходу к «зеленому» развитию до конца не определен и тот основной вид новой энергетики, который должен заменить традиционную тепловую генерацию. Интерес к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) оправдан в условиях дефицита энергоресурсов, их сокращения и роста цен на углеводороды. Однако насколько оправдана ставка на те виды альтернативной энергетики, о которых шла речь в нашей статье и других материалах, опубликованных в казахстанской прессе? Чаще всего под альтернативной энергетикой мы понимаем использование энергии солн­ца, ветра, геотермальных источников, а также биотопливо. Специалисты отмечают, что из всех перечисленных источников ВИЭ, используемых в мире, всерьез можно говорить только об использовании солнечной энергии.

Между тем ВИЭ имеют свои недостатки, к основным из которых относится их низкая мобильность. Такие источники энергии жестко привязаны к конкретным территориям и географическим зонам. Таким образом, и солнечные батареи, и ветряки – это не совсем замена традиционных источников энергии, а лишь ее дополнение, которое может служить целям экономии как топлива, так и природных ресурсов. Одним из путей решения данной проблемы ученые видят создание гибридных электростанций. Они совмещают в своем едином энергетическом контуре классическую тепловую генерацию с альтернативной. При этом могут быть различные вариации таких энергогибридов.

Оптимальным вариантом решения проблемы является дальнейшая разработка технологий для применения атомной энергии. Сдерживающим фактором развития атомной энергетики во всем мире является проблема целевого использования атома в мирных целях.

И все же главным альтернативным источником традиционной тепловой генерации следует считать только атомную энергетику. Существующие мифы являются надуманными, а ограничения носят временный характер. Это подтверждается реальными примерами из практики. В том числе стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), чьи принципы Президент РК Нурсултан­ Назарбаев в январском Послании народу Казахстана признал базовыми для долгосрочного развития нашего государства. В Японии, где после «Фукусимы» был введен запрет на эти источники, принято решение о постепенном восстановлении национальных АЭС с ужесточением требований к безопасности их эксплуатации.

В настоящее время в 30 странах мира эксплуатируется 194 АЭС с 435 энергоблоками. Крупнейшими производителями атомной энергии являются США, Япония, Франция, Канада, Китай, Южная Корея, Россия, Украина, Индия и др. Мировым лидером по доле выработки атомной энергии в общей выработке электроэнергии страны является Франция. В результате реализации программы развития атомной энергетики Россия за ближайшие 20 лет планирует сравняться с Францией, где около 80% вырабатываемой электроэнергии составляет атомная энергетика. А как будет развиваться атомная энергетика в нашей стране?

Задачи активного внедрения атомной энергетики в нашей стране обоснованы Главой государства в Послании «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее». В этом документе отмечается, что потребность в дешевой атомной энергии в обозримой перспективе развития мира будет только расти. Казахстан – мировой лидер по добыче урана. Мы должны развивать собственное производство топлива для АЭС и строить атомные станции.

По нашему мнению, такая постановка вопроса полностью соответствует и требованиям создания в стране наукоемкой экономики. Для решения этой задачи в нашей стране есть хорошие условия. Кроме того, что Казахстан является одним из мировых лидеров по запасам урана и располагает собственной атомной промышленностью с развитой инфраструктурой, мы имеем подготовленные кадры в этой отрасли и соответствующие научные разработки. Все это с учетом опыта эксплуатации первого в мире опытно-промышленного реактора на быстрых нейтронах требует обратить пристальное внимание на этот аспект проблемы. Современная наука предлагает использовать реакторы на быстрых нейтронах в мирных целях. Здесь Казахстану также может быть полезен опыт Франции и других стран мира.

Таким образом, с одной стороны, Казахстан уже располагает определенным позитивным опытом развития «зеленой» экономики. Этот опыт может и должен использоваться в качестве исходной площадки для осуществления задач нового этапа «зеленого» развития страны. С другой стороны, создание необходимых механизмов и осуществление мер государственной поддержки «зеленой» экономики должны иметь четкую направленность. А для этого нужен и четкий ответ на поставленный вопрос. А именно: какой источник энергии мы рассматриваем в качестве альтернативы традиционной энергогенерации в Казахстане?

С ответом на этот вопрос станет понятно, какую роль в «зеленом» развитии республики в недалеком будущем будут играть те или иные источники энергии. Только в этом случае законотворческий процесс будет направлен в нужное русло и даст наибольшую эффективность.

Елеусин САГИНДИКОВ, депутат Сената Парламента РК