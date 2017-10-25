Зеленые коды из "Матрицы" оказались рецептами суши

Дизайнер Саймон Уайтли, принимавший участие в создании фильмов франшизы "Матрица", рассказал о происхождении зеленых кодов из заставки, сообщает lenta.ru.
"Мне нравится рассказывать всем, что код "Матрицы" сделан из японских рецептов суши", – заявил он.
По его словам, он взял их из кулинарных книг своей жены.
Заставка "Матрицы" представляет собой ниспадающие строки из символов японских азбук, катаканы и хираганы, а также иероглифов кандзи и цифр.
Первый фильм серии вышел в 1999 году. Режиссерами выступили братья Вачовски (на данный момент сменили пол и известны как сестры Вачовски).
