"Золотые" участки вернули государству в Мангистауской области

Сельское хозяйство
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Земельные участки на 7 млрд тенге вернули государству в Мангистауской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона. 

Фото: Kazpravda.kz

В текущем году в Мангистау прокуратура добилась возврата государству 94 участков общей площадью 81 тысяча га и стоимостью более 7 млрд тенге.

В их числе есть называемые «золотые» участки.

«К примеру, возвращены 6 земельных участков на прибрежных зонах общей площадью 255,5 га на сумму 2,6 млрд тенге, не освоенных еще с 2004 года.

Также в госсобственности теперь выданный с нарушением законодательства земельный участок в 225 га стоимостью 1 млрд тенге, принадлежащий ТОО «OilRealEstate».

В отдельных районах около 60 сельхозземель не использовались в полной мере из-за несоответствия количества поголовья животных предельно допустимым нормам нагрузки на общую площадь пастбищ (меньше на 20%)», – привели примеры в прокуратуре.

К нерациональному и неэффективному использованию земельных ресурсов привело отсутствие своевременной инвентаризации участков.

По актам надзора виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, заключили в ведомстве.

Вчера прокуратура Алматинской области сообщила о возврате земельного участка стоимостью 7 млрд тенге. Ранее в Акмолинской области в собственность государства возвратили пастбище стоимостью 58 млн тенге и участок леса, не использовавшийся по целевому назначению с 2018 года. 

 

#прокуратура #сельское хозяйство #земля #Мангистауская область

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