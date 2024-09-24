Земельный спор на границе двух областей решился в Казахстане

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Нерешенный вопрос приводил к нарушениям земельного законодательства, параллельной выдаче одной и той же земли со стороны акиматов двух районов, неточностям в ведении земельно-кадастровых карт

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С учетом рекомендации ВАП принято окончательное решение о территориальной принадлежности спорного земельного участка, расположенного на границе Карагандинской и Павлодарской областей РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ВАП

Ранее был проведен государственный аудит эффективности управления земельными ресурсами, в ходе которого установлен ряд нарушений в области геодезии и картографии. В частности, был не урегулирован спорный вопрос о принадлежности земельного участка площадью 17,1 тыс. га между Осакаровским районом Карагандинской области и Баянаульским районом Павлодарской области.

«Такое положение дел приводило к нарушениям земельного законодательства, параллельной выдаче одной и той же земли со стороны акиматов двух районов, неточностям в ведении земельно-кадастровых карт. В этой связи правительству было рекомендовано принять окончательное решение о территориальной принадлежности данного участка», – говорится в официальном сообщении.

По итогам изучения архивных материалов и ряда проверочных мероприятий установлено, что спорная земля относится к Баянаульскому району Павлодарской области. Таким образом, была поставлена точка в вопросе о ее территориальной принадлежности.

Напомним, вопросы практической реализации пакета реформ системы государственного аудита были рассмотрены на заседании Высшей аудиторской палаты РК под председательством Алихана Смаилова. Ключевым изменением станет упразднение с 1 января 2026 года региональных ревизионных комиссий с образованием территориальных департаментов Высшей аудиторской палаты. 

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