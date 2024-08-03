Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
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Землетрясение зарегистрировано в районе Филиппинских островов
По инфомации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр располагался в 30 км к северо-востоку от города Лингиг, где проживают порядка 6,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 30 км, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.
Объявлена угроза цунами. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
Ранее зарегистрировали землетрясение в Восточно-Казахстанской области магнитудой 4,8 баллов.